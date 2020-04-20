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财政部：二季度财政收入降幅会逐步收窄

2020年04月20日21:20  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京4月20日电 （记者车柯蒙）4月20日，财政部召开2020年一季度财政收支情况新闻发布会，介绍2020年一季度财政收支情况。财政部国库支付中心主任刘金云在接受记者采访时表示，展望二季度，受国际国内新冠肺炎疫情形势发展变化影响，财政收入仍呈下降态势。但随着我国生产生活秩序加快恢复，复工复产正在逐步接近或达到正常水平，财政收入降幅会逐步收窄。

他同时介绍说，一季度全国一般公共预算收入45984亿元，同比下降14.3%。总体看，财政运行呈现以下几个特点：

第一，全国财政收入下降受多重因素叠加影响。一是受新冠肺炎疫情影响税基减少，以及为支持疫情防控保供、企业纾困和复工复产采取减免税、缓税等措施，拉低全国财政收入增幅约10个百分点；二是巩固减税降费成效，增值税翘尾减收效果持续释放，拉低全国财政收入增幅约5个百分点；三是上年末延至今年初缴纳入库的税收收入同比减少。

第二，受新冠肺炎疫情影响较大的行业税收降幅较大。由于多数税种根据上月情况申报纳税，新冠肺炎疫情对财政收入的影响从2月份开始明显显现，3月份有所扩大，1-3月各月全国财政收入分别下降3.9%、21.4%、26.1%。分行业看，一季度，住宿餐饮、交通运输业、文化体育和娱乐业税收分别下降33.2%、27%、19.6%。

第三，地方收入降幅低于中央。一季度，地方本级收入同比下降12.3%，降幅比中央低4.2个百分点，主要是部分地区多渠道盘活国有资源资产，增加非税收入。一季度，地方非税收入增长3.1%，其中，国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本经营收入分别增长14.5%、1.1倍，合计拉高地方非税收入增幅6.5个百分点。同时，持续减轻企业负担，涉企收费继续下降，包含教育费附加在内的专项收入下降5.7%，行政事业性收费下降11.5%。

(责编：车柯蒙、孙阳)
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