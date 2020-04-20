原标题：中建八局“点对点”专车接送农民工返岗复工

为实现疫情防控和复工复产“两不误”，坚决贯彻落实中建集团及北京市各级主管部门部署，中建八局按照“一车一方案”的原则，精准施策开通“点对点、一站式”专车接送农民工返岗复工，帮助农民工安全有序返岗，确保输出有组织、健康有检测、乘运有防护、到达有交接、全程可追溯。

4月19日上午10时许，中建八局组织的从河南安阳滑县到北京市延庆区的2辆搭载46名劳务工人的大巴车，顺利抵达北京市延庆中医院项目。农民工下车后，项目部安排防疫专员组织工人进场，每次下车10人，排队时确保间隔1米以上，并根据提前整理的人员花名册，核对姓名、身份证号，核对无误后，依次进行消毒、测温、扫码(复工人员登记、行程查询、健康宝)、登记，收集健康证明、来京前14天体温记录，确认无误后，依次发放“防疫健康包”，并排队进入观察区。

中建八局北京延庆中医院项目负责人张明敏表示，面对企业复工用人难，工人返程面临疫情风险较大的难题，为确保防疫复工两不误，中建八局积极采取“点对点”包车，“一站式”无缝车接方式，实现工友出家门、上车门、进场门安全返岗。行车过程中，对车辆全面消毒，工友“隔一坐一”，确保车辆满载率不超过50%，避免交叉传染，全力保障工友安全畅通返岗复工。

据了解，中建八局延庆中医院项目与河北、河南、山东等劳务输出省份建立劳务协作机制，做好返岗复工人员信息收集和推送，并确定返岗方式和时间，目前已有500余名农民工通过“点对点”方式顺利返京复工。(刘婷婷)

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