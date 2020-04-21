农业农村经济一季度运行总体平稳

本报北京4月20日电 （记者高云才）据农业农村部农情调度：截至4月14日，全国已播粮食占意向面积的19.1%，进度同比快1个百分点。有关部门坚持疫情防控和“三农”重点工作“两手抓、两不误”，保障“菜篮子”产品稳产保供，粮食和重要农产品供应充足，百姓米面无忧。农村生产生活正常秩序加快恢复，农业农村经济运行总体平稳。

夏收粮油长势较好，春播进展顺利。今年小麦面积基本稳定，目前多处于孕穗抽穗期，长势好于去年和常年。

农产品供应充足，价格保持稳定。据农业农村部300个价格网点县监测：3月份稻谷、小麦和玉米三种粮食集贸市场月均价每百斤120.77元，同比基本持平。肉蛋、蔬菜、水果等农副产品供应增加，价格总体回落。一季度农产品质量安全例行监测总体合格率保持在97%以上。

《 人民日报 》（ 2020年04月21日 01 版）

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