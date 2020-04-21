当好复工复产“先行官” 交通物流打通“大动脉

开栏的话

随着我国疫情防控向好态势进一步巩固，复工复产正在逐步接近或达到正常水平。

“要抓紧推进经济社会发展各项工作，精准有序扎实推动复工复产，实现人财物有序流动、产供销有机衔接、内外贸有效贯通，把疫情造成的损失降到最低限度。”“要在严格做好疫情防控工作的前提下，有力有序推动复工复产提速扩面，积极破解复工复产中的难点、堵点，推动全产业链联动复工。”……习近平总书记的重要讲话、重要指示精神，为复工复产指明了前进方向、注入了强大信心。各地区各部门认真贯彻落实习近平总书记重要讲话、重要指示精神，在抓紧抓实抓细常态化疫情防控的同时，积极破解复工复产中的难点、堵点，努力使人流、物流、资金流有序转动起来。

从今日起，本报推出“破解难点堵点 推动复工复产”系列报道，从交通物流、员工返岗、资金支持、产业链协同等多个角度，展现各行各业迎难而上、协同攻坚，有力有序推动复工复产提速扩面的生动实践。

2月18日，1144.95万辆次；3月2日，2524.55万辆次；3月31日，3361.42万辆次……在交通运输部综合应急指挥中心，巨大的蓝色屏幕显示，全国高速公路车流量在前3个月画出一道V形曲线，目前仍在逐日走高。

在中国铁路调度指挥中心，环形大屏上跳跃的数字同样惹人注目：旅客日发送量从3月2日的201.4万人次增至3月27日的302.6万人次，闪烁的绿点密集成串，点亮了中国地图上的“雄鸡”大动脉。

“复工复产，交通运输是‘先行官’，必须打通‘大动脉’，畅通‘微循环’。”以习近平同志为核心的党中央科学研判、周密部署，各地区各部门积极行动，推动交通运输业复工复产蹄疾步稳，为各行各业复工复产提供了基础保障、有力支撑。

政策给力，促人流物流有序转动

凌晨，北京长安街边的交通运输部大楼物流保障办公室里，电话铃声此起彼伏。自1月底以来，这间10多平方米的办公室已三个月没熄灯了。作为各地运输的调度中心，物流办连轴转、马上办，发出一项项紧急指令——

“一汽集团要全面复工复产，急需湖北零部件！”3月初，求助电话从长春打来。

“马上协调！”放下电话，工作人员立即与吉林湖北交通部门、中国铁路、一汽轿车共商对策。很快，第四十九号紧急运输任务指令在3月6日发出。

次日下午，满载9200个汽车座椅座框骨架、9520个背框骨架的货运列车从武汉启程，披星戴月奔向东北。一汽的生产线满负荷转起来了！

复工复产，交通物流须先行。连日来，各部门、各地区努力保障交通秩序，让人流物流有序转动起来。

通堵点、清卡点，畅通交通网络。

为加快复工复产，各地交通、公安等部门密切协作，撤站撤卡、保通保畅。到3月15日，各类堵点和卡点实现应撤尽撤、应通尽通。4月8日零时，武汉市也解除了离汉通道管控，全国交通大动脉彻底畅通了！

先货运、后客运，恢复运输秩序。

“不停车、不检查、不收费、优先通行”……疫情发生以来，防疫物资、关键原辅料、重要生产设备及零部件、生活必需品等运输享受“绿色通道”待遇，全国货运秩序保持基本正常。进入3月，绝大部分省份恢复省际省内道路客运，各地城乡公交、城市轨道交通也相继运营。

降成本、强保障，提振企业信心。

“真是‘雪中送炭’！”3月30日，从天津农商银行得到100万元低息贷款的左忠雨眉头舒展。

作为天津滨海港荣货柜运输公司总经理，左忠雨这两月来一直为资金奔走。受疫情影响，企业订单减少、司机难返岗，回款周期拉长，到3月下旬，手头资金只能维持一两周。

关键时刻，天津交通部门联合银行为全市规模以上货运企业推出专项低息贷款，解了左忠雨燃眉之急，“周转资金有了，货主复工也在加快，这个难关一定能过去！”

针对交通物流企业的经营困难，全国收费公路2月17日起免收通行费，每天减免约15亿元；阶段性减免各种行业收费，对企业运输疫情防控重点物资等取得的收入免征增值税；对受疫情影响较大的物流运输等行业企业提供金融支持……多项有力举措及时出台，为企业纾困，为行业助力。

“国家推出社保减免政策，每月可省600万元资金；各地开发区、物流园区主动减免仓储租金，累计意向金额近千万元；我们还从交通银行拿到1000万元财政贴息的专项再贷款。”百世集团市场部总监黄译表示，一系列政策利好坚定了企业信心。

复工提速，交通运输明显回暖

70个足球场大小的成都传化公路港内，川滇贵渝等地牌照的大货车进进出出，车水马龙。

“3月开始，一天一个样，公路货运又恢复了正常状态！”成都传化公路港总经理潘中华说，园区2月12日复工后，1500家入驻物流企业也相继复工，到3月初基本复工完毕。如今，由公路港发出的219条专线已恢复开通了216条，每天进出车辆近万台，与往年高峰期相差无几。

物流枢纽的热闹场面，折射出整个交通运输行业的回暖。截至3月29日，全国公路、水路运输企业复工率达89.1%，物流运输呈现一派繁忙景象——

争分夺秒，夜以继日，铁路班列装运忙。

“这些日子，每天从这里离境的中欧班列有11列左右，增幅明显。为此，我们深挖运输潜力，力争快装快运，海关、边检等部门也加快节奏，确保班列24小时顺利通关。”新疆铁路霍尔果斯站货运车间主任石红军说，3月份以来，新疆铁路努力吸引货源聚集，精心组织中欧班列，开行规模不断提升。

据统计，一季度，中欧班列共开行1941列、发送17.4万标箱，同比分别增长15%、18%，在特殊时期挺起了全国物资运输的“钢铁脊梁”。

吊机林立，舟楫云集，港口码头作业忙。

3月26日下午，青岛港自动化码头，桥吊、自动导引车等智能化装备高效运转，将“意月”轮上的集装箱逐个装卸至堆场。疫情发生以来，青岛港坚持24小时不间断作业，自动化码头桥吊单机作业效率保持在35自然箱/小时以上。

集装箱接卸作业“零接触”，客户在线办理业务，集卡快速通过智能闸口……港口企业有条不紊推进码头作业，实现生产稳中有进。

加班加点，全速开行，货运航班往返忙。

2月18日上午8时50分，一架从德国法兰克福起飞的南航货运包机，载着66吨关键汽车配件降落上海浦东国际机场，为加快复工的汽车企业送来“及时雨”。2月16日以来，南航全面恢复货机运输，增加大量加班包机。3月份，南航777货机计划执行246班，日利用率达16.36小时，同比增加2.01小时，创历史同期新高。

顺丰航空增开欧美航线，执行防疫物资包机210班；邮政航空增开到俄罗斯、比利时的航线，运输邮件4.2万件、292吨……一家家民航、快递企业快速响应、团结协作，架起“空中大通道”。

运输畅通，助力各行各业复工复产

这边，满载粉煤灰的列车刚停稳，那边，一辆辆货运汽车就鱼贯而出——云南玉溪南站的货场运转紧张有序。很快，来自贵州六盘水的粉煤灰便抵达中老昆万铁路的建设工地。

“全面复工复产以来，每月需要2200多吨粉煤灰，可附近电厂产出少，只好长途调运。”在中老铁路最长隧道——安定隧道，来自中铁十九局的项目部经理王海峰说，紧要关头，昆明铁路部门特事特办，抢运了一大批粉煤灰。目前，云南省在建的重点铁路项目751个施工点全面复工。

大江南北，交通运输的回暖，为助力各行各业复工复产、满足民生需要发挥了重要作用。

——要素往来无障碍，产业链条动起来。

“急啊！装着1万多吨白云石的船停在码头卸不了，再耽误两天，玻璃生产线就得停了……”2月16日，浙江绍兴港航部门在走访市内码头时，获悉一家企业的紧迫需求。

“手把手”辅导填资料，热心提供防疫物资，在吊机装卸工未到岗时允许码头调来挖机、搬运石材……第二天一早，港航部门联合街道急赴码头现场协调。3个小时后，码头正式复工，当天卸下500吨白云石。

货要到位，人要到岗，“点对点、一站式”运输加班加点。一个多月时间，累计有近400万名农民工通过务工专列、列车包车厢、客运包车等顺利返岗。到4月上旬，农民工返岗运输基本完成。

复工快起来，负担降下去。国铁集团阶段性让利铁路货运杂费3.8亿元，港口企业将货物港务费与设施保安费均降低20%，菜鸟网络联合淘宝拿出10亿元补贴出口物流、商家入仓……在努力确保员工回得来、原料供得上、产品出得去的同时，不少交通物流企业还主动让利，为实体经济降成本。

——农资农具到田头，春耕生产不发愁。

“化肥运不走，我们犯愁，农民也着急！”1月底，瞅着仓库里堆得老高的化肥，内蒙古天润化肥有限公司物流部部长王南犯了难。这时，呼和浩特铁路部门伸出了援手：腾出棚车，抢运农资，运力增加50%，运费下浮9%！2月初至今，近7万吨化肥陆续从车间抵达田间，王南终于长舒了一口气，“运力充足，企业和农民都踏实。”

农时不等人。为保障春季农业生产物资运输，有关部门积极行动，加强协调。3月初，春耕农资运输主动脉基本贯通。

——快递配送奔走忙，百姓生活有保障。

“忙！大家网购热情高，一天收派200多件，比以前翻了近一倍。”晚上7点，北京市朝阳区金地中心广场旁，顺丰快递小哥王大扬仍在等待客户取件。鉴于眼下不少小区实施封闭管理，公司特地调整了收派流程——有人负责在网点与派送点间来回搬运，有人在指定派送点驻扎工作，“一站一天，但客户更方便，辛苦些不算啥！”

中国邮政、顺丰、京东等企业春节期间不停工，保障各地群众基本需求；苏宁物流联合家乐福推出“福社圈”到家服务，1个月间业务量提升4倍……一家家快递配送企业充分利用智能快递柜、无人机等技术，推出无接触配送、“商超+快递”、仓配一体等新服务，尽己所能减轻疫情对百姓日常生活的影响。

在湖北、武汉，消失了两个月的鸣笛声回来了！3月25日，武汉恢复117条公交线路运营；3月28日，6条轨道交通线路重新运营，中欧班列（武汉）恢复常态化运营；3月29日，宜昌三峡机场正式复航……4月8日当天，276列旅客列车从武汉开往上海、深圳、成都、福州、南宁等地……用市民邢影的话说：“武汉的烟火气回来后，又是一片车水马龙！”

《 人民日报 》（ 2020年04月21日 01 版）

(责编：任妍、杨曦)