14家文化机构发起全民阅读计划

本报北京4月20日电 （记者韩鑫）在第二十五个世界读书日到来之际，日前，人民日报新媒体、北京出版集团、北京大学出版社等国内14家文化机构联合抖音、今日头条、番茄小说，发起一项旨在推动大众读好书、好读书的全民阅读计划——“都来读书”。

据悉，此次全民阅读计划将采取持续邀请作家、资深图书编辑、文化文艺名人担任“领读人”，以短视频或微头条、头条号文章的形式发布读书建议、读书感悟，与读者广泛交流，帮助读者深入阅读。其中13家出版机构将定期发布推荐书目，举办赠书活动。

目前，“都来读书”全民阅读计划已公布首批“领读人”，包括戴建业、王立群、阎崇年、王小骞、马未都等。

《 人民日报 》（ 2020年04月21日 12 版）

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