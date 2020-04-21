人民时评：用线上新型消费激活内需

消费总量的增长、消费结构的升级，为认识中国经济发展打开了一扇窗口

我们比以往任何时候都更需要依靠内需来稳增长，依靠扩大内需来应对各种风险挑战

只有深化供给侧结构性改革，增强供给结构对需求变化的适应性和灵活性，扩大有效供给，才能从深层次上解决供需错位问题

近日，国家邮政局公布快递业一季度成绩单：全国快递服务企业业务量累计完成125.3亿件，同比增长3.2%。尤其是3月份，随着快递业服务能力的全面恢复，全国快递服务企业业务完成量达59.8亿件，同比增长23%。快递业务的增长，折射出线上消费的火爆，世界第二大经济体依然具有巨大的消费潜力。

不可否认，新冠肺炎疫情对我国消费造成了较大冲击。与此同时，以直播带货、生鲜电商、在线教育、远程问诊等为代表的线上新型消费不断涌现、业态翻新，展现出强大生命力。今年前3个月，我国实物商品网上零售额同比增长5.9%，占社会消费品零售总额的比重达到了23.6%。

线上新型消费的蓬勃生机让我们看到，疫情之下，虽然消费受到暂时抑制，但消费需求并没有消失，中国市场的潜力依旧巨大。我国拥有14亿人口、4亿多中等收入群体，这是一个规模位居世界前列的大市场。更何况，中国市场的消费升级方兴未艾。我国最终消费占GDP的比重（消费率）刚刚超过50％，与欧美等发达国家消费率高达80％—90％相比，消费仍有很大的提升空间。可以说，中国超大规模的消费市场有待进一步开发，巨大消费能量有待进一步释放。

同时也要看到，消费总量的增长、消费结构的升级，为认识中国经济发展打开了一扇窗口。2019年，消费对国民经济增长的贡献率为57.8%，已连续6年成为拉动中国经济增长的第一引擎。可以说，内需是我国经济发展的基本拉动力，消费成为经济稳定运行的压舱石。就此而言，面对严峻复杂的国际疫情和世界经济形势，我们比以往任何时候都更需要依靠内需来稳增长，依靠扩大内需来应对各种风险挑战。日前召开的中央政治局会议强调，“要积极扩大国内需求。要释放消费潜力，做好复工复产、复商复市，扩大居民消费，适当增加公共消费”。居民消费，毫无疑问是扩大内需的重要方面；不断涌现的线上新型消费，则可以激发牵引效应，激活消费市场的一池春水。

用线上新型消费激活内需，要从需求侧引导其健康发展。疫情冲击，为线上新型消费提供了发展机遇，做大做强线上新型消费正当其时。疫情过后，我国电商行业将迎来新的飞跃，快递业也将顺势而起，更加奠定中国的“电商大国”地位。如今，我们应以克服疫情挑战为契机，对涌现出来的新消费新趋势，妥善加以引导、扶持，在监管上秉承包容审慎原则，在资金、税收等政策上给予关照，助力新业态、新模式蓬勃发展，激活消费新增长点。

用线上新型消费激活内需，要从供给侧更好满足消费需求。线上新型消费不是无源之水、无本之木。线上新型消费的涌现，表面看是企业主动填补需求缺口、转换产能供给，实际包含着优化供给结构、打通产供销环节、畅通经济循环的发展逻辑。这启示我们，要实现促消费、扩内需的目的，供给端的改善也必不可少。只有深化供给侧结构性改革，增强供给结构对需求变化的适应性和灵活性，扩大有效供给，才能更好满足真实需求和潜在需求，进而从深层次上解决供需错位问题。

消费旺了，产品才有出路，复工复产才能达产增产。把握线上新型消费的发展契机，让线上新型消费跑得更快些，我们就能更好促进消费、激发内生动力，在疫情防控常态化的背景下促进中国经济行稳致远，实现高质量发展。

《 人民日报 》（ 2020年04月21日 05 版）

(责编：任妍、杨曦)