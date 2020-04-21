一线视角：企业要有几把创新的“刷子”

创新是推动高质量发展、动能转换的迫切要求和重要支撑，必须创造条件、营造氛围，调动各方面创新积极性，让每一份创新活力都能充分迸发

近期在一些企业走访时发现，一些外向型企业的出口订单缩水了，然而却有一家公司的海外订单量逆势上涨，同比增长了25%，其中表现最好的一款产品是再寻常不过的洗衣机。

为何一款洗衣机能脱颖而出？原来，这款洗衣机加载了“超声波+电解+活氧”3种组合技术，能达到快速杀菌消毒、去污除臭的效果。面对新冠肺炎疫情，消费者更加注重产品的杀菌消毒功能，这类洗衣机因此格外走俏。企业负责人介绍，“目前在国内，生产这种功能的洗衣机，我们有很大技术优势”。可以说，这家企业出口之所以能逆势上扬，得益于技术创新迸发的强大动能。

科技创新是高质量发展的“基因”。珠三角地区制造业基础雄厚，且不断谋求创新驱动、动能转换。仅3月下旬，广州市黄埔海关所属萝岗海关就有16批次共计100万份新型冠状病毒诊断试剂、1.39万盒核酸测试试剂盒出口至马来西亚、印度尼西亚、巴基斯坦、乌克兰、俄罗斯、土耳其等“一带一路”沿线国家和地区。这批出口物资来自大力支持科技成果转化、推动生物医药产业发展的广州开发区。境外疫情持续蔓延，海外需求不断增长，企业以科技为支撑，努力让产业与产品满足疫情防控需要，立稳了市场脚跟。

作为外贸大省，广东进出口总额约占全国1/4，海外市场需求旺不旺，直接决定着外向型企业效益好不好。疫情期间，纵观各个制造业企业的表现可以发现，凡是重视科技研发，手握创新技术，并且能快速将成果产业化的企业，往往加足马力也忙不过来；而那些“靠天吃饭”的企业，面临订单流失的困境，常常是“复工难复产”，陷入“有人无单做”的困境。这启示我们，外向型企业的发展能力，很大程度上取决于及时回应国际市场供需变化的应变能力，有赖于企业自身的创新发展潜力，这也是高质量发展的题中应有之义。

创新是推动高质量发展、动能转换的迫切要求和重要支撑，必须创造条件、营造氛围，调动各方面创新积极性，让每一份创新活力都能充分迸发。这一点在疫情防控中得到了充分印证。众多“硬核”科技、远程办公、“云会议”、智能制造等创新手段广泛应用，不仅成为有效防控疫情、有序复工复产的“最强助攻”，还为企业发展开辟了一方新业态的蓝海。推动高质量发展，是各行各业大有可为之机，要继续练好“内功”，继续改革创新，确保永立不败之地、始终掌握主动权。

危中有机、转危为机，关键是手上要有几把创新的“刷子”。当前，我国疫情防控阶段性成效进一步巩固，复工复产取得重要进展，经济社会运行秩序加快恢复，企业要更加注重总结经验、把握趋势，更加坚持自力更生、自主创新。在经济全球化的当下，无论是以出口为导向的企业还是立足国内市场的企业，都应该察大局、观大势、看长远，牢牢掌握关键核心技术，真正走实走好创新驱动高质量发展的路子。

（作者为本报广东分社记者）

《 人民日报 》（ 2020年04月21日 05 版）

(责编：任妍、杨曦)