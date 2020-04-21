人民网>>财经

一线视角：企业要有几把创新的“刷子”

贺林平

2020年04月21日08:24  来源：人民网－人民日报
 

创新是推动高质量发展、动能转换的迫切要求和重要支撑，必须创造条件、营造氛围，调动各方面创新积极性，让每一份创新活力都能充分迸发

近期在一些企业走访时发现，一些外向型企业的出口订单缩水了，然而却有一家公司的海外订单量逆势上涨，同比增长了25%，其中表现最好的一款产品是再寻常不过的洗衣机。

为何一款洗衣机能脱颖而出？原来，这款洗衣机加载了“超声波+电解+活氧”3种组合技术，能达到快速杀菌消毒、去污除臭的效果。面对新冠肺炎疫情，消费者更加注重产品的杀菌消毒功能，这类洗衣机因此格外走俏。企业负责人介绍，“目前在国内，生产这种功能的洗衣机，我们有很大技术优势”。可以说，这家企业出口之所以能逆势上扬，得益于技术创新迸发的强大动能。

科技创新是高质量发展的“基因”。珠三角地区制造业基础雄厚，且不断谋求创新驱动、动能转换。仅3月下旬，广州市黄埔海关所属萝岗海关就有16批次共计100万份新型冠状病毒诊断试剂、1.39万盒核酸测试试剂盒出口至马来西亚、印度尼西亚、巴基斯坦、乌克兰、俄罗斯、土耳其等“一带一路”沿线国家和地区。这批出口物资来自大力支持科技成果转化、推动生物医药产业发展的广州开发区。境外疫情持续蔓延，海外需求不断增长，企业以科技为支撑，努力让产业与产品满足疫情防控需要，立稳了市场脚跟。

作为外贸大省，广东进出口总额约占全国1/4，海外市场需求旺不旺，直接决定着外向型企业效益好不好。疫情期间，纵观各个制造业企业的表现可以发现，凡是重视科技研发，手握创新技术，并且能快速将成果产业化的企业，往往加足马力也忙不过来；而那些“靠天吃饭”的企业，面临订单流失的困境，常常是“复工难复产”，陷入“有人无单做”的困境。这启示我们，外向型企业的发展能力，很大程度上取决于及时回应国际市场供需变化的应变能力，有赖于企业自身的创新发展潜力，这也是高质量发展的题中应有之义。

创新是推动高质量发展、动能转换的迫切要求和重要支撑，必须创造条件、营造氛围，调动各方面创新积极性，让每一份创新活力都能充分迸发。这一点在疫情防控中得到了充分印证。众多“硬核”科技、远程办公、“云会议”、智能制造等创新手段广泛应用，不仅成为有效防控疫情、有序复工复产的“最强助攻”，还为企业发展开辟了一方新业态的蓝海。推动高质量发展，是各行各业大有可为之机，要继续练好“内功”，继续改革创新，确保永立不败之地、始终掌握主动权。

危中有机、转危为机，关键是手上要有几把创新的“刷子”。当前，我国疫情防控阶段性成效进一步巩固，复工复产取得重要进展，经济社会运行秩序加快恢复，企业要更加注重总结经验、把握趋势，更加坚持自力更生、自主创新。在经济全球化的当下，无论是以出口为导向的企业还是立足国内市场的企业，都应该察大局、观大势、看长远，牢牢掌握关键核心技术，真正走实走好创新驱动高质量发展的路子。

（作者为本报广东分社记者）

《 人民日报 》（ 2020年04月21日 05 版）

(责编：任妍、杨曦)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved