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优化营商环境，实现高质量发展

——来自广东自贸区南沙新区片区的报道

本报记者  陈伟光  罗艾桦

2020年04月21日08:24  来源：人民网－人民日报
 

　　5微米！4月13日下午，在广汽丰田南沙工厂车体冲压车间，只见戴着两层手套的模具保全师郑中韶，很轻易就摸出汽车发动机盖弧面一个直径不到5微米的凸点……

　　据现场的日方总经理介绍，广汽丰田去年11月完成60万辆销售目标，助推汽车制造成为南沙区首个产值超千亿元的先进制造业产业集群。

　　“营商环境就是生产力，优化营商环境就是解放生产力”。广州市委常委、南沙区委书记蔡朝林说。作为国家级新区、自贸试验区、粤港澳全面合作示范区和承载门户枢纽功能的广州城市副中心，南沙一直以来坚持对标世界银行营商环境指标体系，以制度创新为核心，深化与港澳全面合作，着力提升投资贸易自由化便利化水平，营造一流营商环境，推动航运物流、高端制造、金融商务、科技创新、旅游健康五大主导产业集群集聚发展，促进新一代信息技术、人工智能、生物医药、新能源、新材料等战略性新兴产业蓬勃发展，打造大湾区创新创业创造新高地，实现高质量发展。

　　提供“一站式”服务，让投资越来越便利

　　3月9日，南沙区“云”举办2020年第一季度重点项目签约及集中开工动员活动。南沙区区长董可介绍：本次开工和签约项目59个，总投资超1600亿元，涵盖粤港澳合作、现代农业、科技创新、城市更新、现代医疗等领域，相当于是为几年来的营商环境建设进行一次“阅兵”。

　　此前，地标性建筑、新鸿基地产南沙庆盛枢纽项目开工建设。新鸿基地产发展有限公司执行董事郭基煇表示，选择南沙的一个重要原因是南沙有良好的营商环境。“深信未来将有更多的香港人到南沙区投资、创业、工作和生活，我们会携手打造大湾区美好的未来。”郭基煇说。

　　让投资更便利，南沙区一直在努力。比如，推出“证照分离”改革2.0版以及6+X证照联办，确保企业能在最短时间领到经营许可证。

　　再比如，与海外商会、银行金融机构合作共建“国际营商通”，设置专门的服务点，将南沙区政务服务延伸至新加坡等亚太国家，为海外投资者提供商事登记、境外投资、国际金融、投资咨询等服务。设置政务专区，为境外人员“一站式”提供出入境签证、来华工作许可、外商投资备案、境外投资备案等77项政务服务。

　　在自贸区南沙新区片区挂牌五周年之际，南沙区还正式发布了《广州南沙新区（自贸片区）知识产权促进和保护办法》，旨在为知识产权发展提供创新动力和制度保障。

　　4月初，南沙区发改局宣布，2020年拟安排重点项目计划项目203个，年度投资850.2亿元，其中以5G、人工智能、工业互联网、物联网为代表的项目达62个，年度投资超过207亿元，涉及总投资3182亿元，均予“绿色通道”支持。在4月16日召开的营商环境专题发布会上，《南沙对标世行营商环境模拟评估报告》显示：南沙区2019年对标世界银行营商环境便利度得分79.6，排名第24，较上年提升了5名，营商环境处于全国标杆水平。

　　加强“全链条”建设，让贸易越来越畅通

　　4月10日，“中远阿什杜德”轮顺利挂靠南沙港务海港公司，广州港南沙港区再添“海上丝绸之路”新航线。至此，在南沙港区提供南非航线服务的公司增至11家，南沙港进而成为非洲航线最密集、输非产品最丰富、辐射面最广的华南地区枢纽港。

　　陆上更要“全链条”货畅其流。尤其是全球商品溯源体系、“无接触”网上通关、“提前申报、分流验放”等制度创新，使南沙通关赢得良好口碑。

　　南沙区开辟国际贸易“单一窗口”，规划建设了货物申报等18个功能模块，相关业务都可在线办理，并实现口岸查验单位信息数据共享、互换，实现卡口联动、联网核放。

　　“‘单一窗口’一是大幅节省了企业申报时间，二是降低了企业通关成本。仅广州市每年为企业节省的相关费用就近2亿元。”南沙区副区长阮晓红介绍。

　　“线上海关”样板间亦大显身手。它将原来需要企业到海关现场办理的通关事项逐步迁到“线上”，使企业和个人通过互联网平台实现任意时间、任何地点自助报关。

　　南沙区的外贸新业态也迎来高质量发展态势。2019年，南沙区跨境电商网购保税进口货值达到144.3亿元，同比增长46.2%；进出口总值达2137.8亿元，同比增长3.4%，占同期广州市进出口总值21.4%。其中，南沙区B2B2C跨境电商进口业务在全国占比20%。

　　营造“强磁场”氛围，让创新越来越红火

　　新冠肺炎疫情发生后，从智能语音呼叫、人脸识别测温到AI辅助诊断，南沙区一批AI企业第一时间加入了“抗疫”队伍。

　　据科大讯飞华南人工智能研究院工程院执行院长周国华介绍：智医助理电话机器人投入使用以来，访问量累计4000余万人次。该款机器人通过人工智能核心技术，涵盖60多个疫情防控随访场景，一小时能呼出10万通电话，进而批量实现人员随访和量化统计。

　　环境好，则人才聚、事业兴。零氪科技更是开发出新型冠状病毒性肺炎人工智能辅助诊断系统，通过AI技术建立风险预测模型，辅助医生筛查肺部CT影像中的可疑病变，已在天津、河南、福建等地上线。云从科技则研制出“人脸识别+红外测温”一体机，安排在白云国际机场、南沙区海关等地投入使用，主要是对体温异常人员筛选、未戴口罩人员的识别与预警等。香江独角兽牧场，作为微软落户广州的首个人工智能平台项目，亦向大批生产经营受到疫情影响的中小企业免费提供“企业复工急救包”，其中包括免费办公软件及云资源。暗物智能亦研发智能教研分析云平台，依托认知智能对在线课堂场景进行全方位分析，为多个知名教育培训品牌累计服务超过20万节课。

　　近年来，广州南沙区坚持围绕产业链、创新链积极打造“人才链”，引进建设了一批优质医疗和教育资源，真正做到引得来、用得好、留得住。先后颁布《促进人工智能产业发展扶持办法》和《促进新一代信息技术产业发展扶持办法》，通过落户奖励等方式安排扶持资金超过6亿元，逐步形成人才和科创资源集聚的“强磁场”。目前南沙区已集聚起190多家AI企业，2019年全年总营业收入超过24亿元。云从科技、小马智行等一批独角兽企业迅速壮大。

　　4月16日，南沙区进一步发布《深化营商环境改革三年行动计划》，聚焦市场化、法治化、国际化发展导向，努力将南沙打造成为国际一流、具有全球竞争力的营商环境高地。


　　《 人民日报 》（ 2020年04月21日 06 版）
(责编：任妍、杨曦)
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