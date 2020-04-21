上海长宁走访调研助力企业复工复产  化危为机促转型

“疫情防控和复工复产不是先后关系，得知确诊首例后，这两项工作几乎同步展开了。”上海市长宁区商务委主任顾耀军说。

从春节开始，长宁区就发动区内重点企业、行业商场、跨国企业，甚至发动了不少干部的朋友圈关系网，寻找各类防疫物资渠道。顾耀军介绍说，长宁区外向型经济的特征，在疫情之初便发挥了优势，全球采购、运输、存储、发放防疫物资的系统，很快建立起来。

筹措防疫物资只是帮助企业复工第一步。春节期间，长宁区委区政府、各职能部门和街镇便开启了区内企业全面走访调研活动，所有检查小组共实地调研区内7000多家企业。随着复工企业增加和疫情形势的变化，企业的生产经营活动面临着新的情况，而政府也在不断调整工作侧重点。

《企业内部环境如何消毒？长宁这家公司有妙招》——2月29日，“上海长宁”微信公众号专门给区内一家小微初创企业“做广告”。

泰笛网络科技股份有限公司主要做线上送洗衣服生意。疫情期间订单量骤减。“之前，我们就有做空间消毒服务的构思，疫情加速了这一进程。但新业务知名度不高，短期内很难推广。”泰笛科技副总裁刘增飞说。

“他们有专业消毒技术，楼宇企业复工有消毒需求，两者正好对接！”顾耀军随即联系区内几个商务楼宇物业经营者，“上海长宁”微信公众号主动“带货”。很快，中信银行、洋码头、太古汇等大型企业，都用上这一“网红服务”。

翻看工作笔记，顾耀军记录了企业面临的不少难题：有外资企业需要开设FT账户跨境结算；有民营企业需要增资变更登记；有轻资产的时尚品牌资金压力大，需要政府担保向银行完成授信额度审批；有企业员工跨省通勤，需要开具证明……这些事项几乎都需要跨部门协作，甚至要跨区协调。“既然在我们区做生意，我们就负责到底。”

长宁区内业态较为丰富，产业链成熟，即使面临冲击，区内企业也可以互相借力，“淡定”复工。

境外新冠疫情蔓延，不少企业出口订单遭延期甚至取消，能复产但难达产。为此，拥有6亿用户、连接360万活跃商户的拼多多最近先后和宁波、武汉、青岛等地政府签署合作协议，帮助外向型企业“出口转内销”。以宁波为例，这一计划将带动当地企业在拼多多平台年销售额超过800亿元，其中出口转内销市场订单超200亿元。

“东航那碗面”一直深受商务人士喜爱。然而，航班锐减，航空配餐业复工困难；另一方面，楼宇白领就餐成了大问题。长宁区市场监管局通过上海首例“一证两址”实现“空餐地享”，对接了两处需求，白领们吃上了东航那碗面。

长宁区程家桥街道社区工作者没想到，做好社区防疫竟也成为优化营商环境的重要一环。居住程家桥的一位外资企业高管，有感于疫情期间长宁基层服务的严谨高效、细心周到，主动发动自家资源，推荐一家注册资金为10亿元的金融投资企业稳稳落地。

回顾疫情发生以来的几个月，长宁区始终保持自己的既有节奏，真正做到“淡定”化危为机，在变量中寻求增量。“企业实现‘常态化疫情防控’下的经济转型升级，才是我们更愿意看到的变化。”长宁区区委书记王为人说。

《 人民日报 》（ 2020年04月21日 07 版）

(责编：任妍、杨曦)