快评：各方助力 企业发力

“困难是暂时的，现在各方都在帮忙，我们自己也要打起精神来！”中小微企业贡献了我国80%以上的就业岗位，对于经济血脉畅通意义重大。

国家出台多方面政策措施支持中小微企业复工复产，促进降本减负，各地加快政策落地，让企业吃下“定心丸”。引活水，金融支持解资金难题，一系列支持中小微企业的金融举措陆续推出，助企打出“组合拳”。送春风，政府部门增强服务意识，针对受影响较大的行业个性化定制纾困措施，政策套餐“送上门”。练内功，企业主体把握创新机遇，发挥“船小好调头”的优势，拓展新的发展空间，努力增强“抗压力”。

作为市场肌体最活跃的细胞，中小微企业的复工复产既要精准施策激活“神经末梢”，又要抓好落实畅通“毛细血管”，各方协力，定能行稳致远。

《 人民日报 》（ 2020年04月21日 10 版）

(责编：任妍、杨曦)