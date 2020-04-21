中国新设46个跨境电商综合试验区 跨境电商加速消费回暖

4月15日，一个集装箱从宁波舟山港海铁联运班列上稳稳卸下。据了解，该集装箱运载着中国制造的家具等，将在宁波舟山港搭乘国际班轮运往“一带一路”相关国家。

章勇涛摄（人民图片）

近日，海南三亚国际免税城在海南三亚市增开了两家免税体验店。顾客可在免税体验店内体验商品后，在网上下单购买。图为一名顾客在新开于三亚红树林度假酒店内的免税体验店体验商品。

蒲晓旭摄（新华社发）

在江西省赣州市南康区跨境电商产业园，销售员工通过手机直播的形式推销家具。

新华社记者 胡晨欢摄

疫情冲击之下，如何稳外贸？近日，中国出台一揽子举措，其中“增设一批跨境电商综合试验区”尤为引人瞩目。

4月7日，国务院宣布新设46个跨境电商综合试验区，加上之前已经批准的59个，全国将有105个综试区，覆盖了30个省、自治区、市，形成了陆海内外联动，东西双向互济的发展格局。

今年以来，跨境电商逆势增长。前两个月，中国跨境电商零售进出口额174亿元，同比增长36.7%。市场人士普遍认为，在特殊背景下，中国大力发展跨境电商，不仅有助于缓解疫情影响，助推国内消费需求回暖，更体现了中国坚定不移扩大开放的信心与决心。

没有“面对面”，但有“屏对屏”；没有“手拉手”，一样“心连心”——

线上优势对冲疫情影响

不久前，位于四川成都的天府国际空港新城举行了一场热闹的“网络推介会”。没有“面对面”，但有“屏对屏”；没有“手拉手”，一样“心连心”。后台数据显示，这场网络推介会的在线观看高达41万人次。

“空港新城依山傍水风光秀丽，产业发展前景广阔，我们对项目在这里的发展充满了期待！”安博中国区副总裁任洪波表示，公司准备依托天府国际机场积极融入全球供应链体系，以附加值高的高端制造业物流仓储配送为主导，以电商及冷链物流仓储配送运作模式为支撑，促进资金流、物流、信息流“三流合一”。

值得注意的是，天府国际空港新城所在地成都，早在2016年初就已经获批设立“跨境电商综合试验区”。

商务部部长助理任鸿斌介绍，自2015年起，国务院已分四批设立59个跨境电商综试区，商务部会同各部门和各地方面向全国复制推广了12方面36项成熟经验和创新做法，推动跨境电商规模持续快速增长。2019年，中国跨境电商零售进出口额达到了1862.1亿元人民币，是2015年的5倍，年均增速49.5%，跨境电商综合试验区在外贸发展中的作用也日益凸显。

“跨境电商是互联网时代发展最为迅速的贸易方式，能够突破时空限制，减少中间环节，解决供需双方信息不对称的问题，为更多国家、更多企业、更多群体提供新的发展机遇，这也体现了贸易的包容性发展。”任鸿斌强调，当前，传统外贸受到疫情严重的冲击，需要进一步发挥跨境电商独特的优势，开展在线营销，实现在线交易，保订单、保市场、保份额，以新业态新模式助力外贸攻坚克难。

考拉海购副总裁兼跨境研究中心主任游忠明在接受本报记者采访时指出，跨境电商是一种高效的新型国际贸易组织方式。在大数据和云计算的技术支撑下，电商平台将跨越关境的需求侧和供给侧高效地链接起来，压缩了传统贸易的诸多中间环节。

游忠明认为，跨境电商能够有效抵御疫情冲击、助推消费回暖。

首先，大幅降低商业成本、惠及消费者。跨境电商压缩了传统贸易层层代理的诸多中间环节，消费者多元化、个性化的需求通过跨境电商平台汇聚起来反而形成了对供应商的批发议价能力，使跨境进口商品零售价格更接近于原产国的价格，增加了消费者的获得感，极大地刺激了消费者的购买欲。

其次，有效缩短了国内外流行品牌的时间差。跨境电商政策降低了进口商品市场准入壁垒，免除了许多商品进口之前的注册/备案、许可证等前置审批程序，大大压缩了国际新品牌进入中国市场的时间，在互联网自媒体时代，很好地满足了年轻消费者的时尚追求。

此外，极大提升了经济运行效率。消费大数据让供给侧更了解消费者的需求，极大提高了生产者的市场敏感性，生产适销对路的产品，降低了商品滞销的比例，加速了资金周转。

增设跨境电商综合试验区是稳定外贸基本盘、打造全球供应链的有力之举——

帮助供需精准对接

随着疫情防控的深化，跨境电商在促进供需对接方面的作用日益凸显。

德国商家REWE集团进入中国市场已经快3年了。 疫情期间，该集团通过阿里巴巴集团与比利时共建的列日机场枢纽，向中国出口了上百吨的商品，范围涵盖母婴、营养保健、美食、美妆、轻奢等诸多领域，受到了网上消费者的追捧。“疫情一定程度上阻碍了我们对中国市场的供应，感谢阿里巴巴旗下的跨境电商提供了一条快速通道。”REWE集团中国市场代表马丁·库斯纳表示。

家住大连的张子璐最近通过海淘网店购买了进口化妆品和保健品。张子璐说，自己收藏了很多海淘店铺，有些海外品牌在国内没有实体店，自己就会通过跨境电商购买其产品。“之前买的东西已经全部到货了。我这两天看到店铺新推荐了几款化妆品，本来不是特别需要，但看见了就会想买。”张子璐说。

跨境电商在服务出口企业方面亦“神通广大”。追觅科技有限公司主营扫地机、吸尘器等实用型小家电。疫情出现，一方面激发了产品的客观需求，但另一方面也增大了企业向海外供货的难度。幸运的是，通过速卖通平台的数字智能指引，追觅科技及时调整了生产模式，根据不同国家的需求灵活配置产能。当某些国家因疫情影响，需求下降时，能迅速将产能转移至其他国家的订单，最终实现产能有效利用。

“受新冠肺炎疫情影响，全球经济活动面临巨大的不确定性，外贸承压尤为巨大。中小企业面临订单减少、物流不畅、供应链紧张等实际困境。为了帮助这些企业共渡难关，速卖通与各级政府紧密协作，推出一系列激活产业带、重振外贸出口的扶持计划，以速卖通平台多年沉淀的数字化能力和基础设施为中小企业出海保驾护航。”全球速卖通总经理王明强对本报记者表示，在当前背景下，国家推出增设跨境电商综合试验区的政策，既是稳定外贸基本盘、打造全球供应链的有力之举，也是给跨境电商平台和商家注入一剂“强心针”。

对于跨境电商的发展，各地也积极给予政策支持：深圳市福田区准备积极引进优质跨境电商企业入驻，引导传统外贸企业积极转型，通过培育跨境电商新业态新模式助力消费及外贸增长；福建福州第一时间修订出台《关于促进跨境电子商务发展若干措施》，从园区建设、做大规模、跨境电商综合服务体系等方面，加大对跨境电商产业的扶持力度；浙江义乌主动借鉴内贸电商发展经验，调整跨境电商品类，拓展新兴国家市场……

引进更加丰富多元的海外优质商品，释放消费市场潜力——

促进经济稳步复苏

打开“赤峰全球购”APP，母婴专区、时尚生活、环球美食、疫情防控等专项商品应有尽有。仔细搜索后会发现，这些商品有一个共同属性——来自全球。

据了解，在疫情防控期间，这款APP受到435万赤峰市民的追捧。在线查阅、购买防疫品成为当地人的新时尚。从去年5月内蒙古自治区首单跨境电商业务落户赤峰市至今，“赤峰全球购”APP挽回了不少本属于线下的消费流量。

跨境电商平台上的全球好货，更以优惠的价格吸引消费者果断出手。在北京从事财务工作的唐姣姣说，除了化妆品和护肤品，她买得最多的就是母婴用品，而且在电商平台买通常会更便宜。“比如说护肤品，我买CPB的隔离防晒霜，商场里可能要800多元，在电商那儿只要600元左右。偶尔碰上国外跨境电商搞活动，优惠就更多了。”唐姣姣说，跨境电商让自己拥有了更多的购物选择，也在很大程度上提高了自己的消费频率。

天猫国际相关负责人介绍，天猫国际针对海外商家的线上招商与宣讲活动、线上沟通会，已经陆续在欧洲、美国、日韩等市场推进。这是目前跨境电商在海外招商以及持续引入新品牌、满足消费者需求上很重要的举措。同时，天猫国际也在通过直营以及海外仓的业务模式，不断寻找新的海外商家进入中国市场。

商务部研究院流通与消费研究所副所长关利欣在接受本报记者采访时指出，跨境电商不仅是带动中国外贸出口的新业态，也是满足国内居民不断升级消费需求的新渠道。跨境电商综合试验区的扩容将带动更多外贸市场主体关注国内消费市场，通过引进更加丰富多元的海外优质商品，进一步释放消费市场潜力，从而带动疫后经济复苏。

“随着收入水平上升和生活品质提升，中国居民消费结构升级步伐加快，消费层次逐渐从满足基本生活需要向更加注重品质和品位转变。消费升级趋势下居民购买进口商品、赴海外消费等行为逐渐增多，消费市场的国际化特征渐趋明显，跨境电商成为国际消费的重要渠道。与此同时，跨境电商零售进口发展迅猛，消费体验不断优化。未来，各地跨境电商综合试验区建设将全面推进，跨境电商直邮进口、保税进口模式不断完善，跨境电商进口平台运营逐渐成熟，跨境电商零售进口消费体验改善、物流时效优化、进口渠道畅通等多重因素推动跨境电商零售进口消费人数增长。”关利欣说。

4月14日，国际货币基金组织（IMF）发布最新世界经济展望报告，预测2020年全球经济将萎缩3%。IMF首席经济学家吉塔·戈皮塔表示，这是自上世纪30年代大萧条以来发达经济体、新兴市场和发展中经济体首次同时陷入经济衰退，预计2020年170多个国家和地区的人均收入将出现下降。而中国为稳外贸、稳定全球供应链所做的一系列努力受到广泛肯定。“中国的政策响应是有力的、及时的、精准的，是正确的做法。这些政策都会帮助中国经济快速恢复。”吉塔·戈皮塔说。

(责编：任妍、杨曦)