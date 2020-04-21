粮食生产开局良好 春播完成意向面积21%

本报北京4月20日电 （记者王俊岭）日前，在国务院联防联控机制发布会上，农业农村部有关司局负责人就抓好春季农业生产和农产品保供工作情况做了介绍，并就热点问题答记者问。

“目前，我国粮食储备是充足的，口粮完全自给，米面随买随有。”农业农村部种植业管理司副司长刘莉华表示，今年年份特殊，中央采取了一系列超常规的措施来稳住粮食生产，政策力度和工作力度是多年少有的。各地各部门认真贯彻中央决策部署，统筹推进疫情防控和春耕生产，抢抓农时开展春管春播，粮食生产有了一个好开局。

从夏粮情况看，西南地区小麦已经在灌浆成熟，增产趋势明显；江淮、黄淮地区小麦正在孕穗抽穗，长势也总体好于上年，夺取丰收有基础、有希望。针对今年受暖湿气候影响，小麦条锈病、赤霉病发生较重的问题，各地也及时开展统防统治和应急防治，防治面积是发生面积的1.6倍，基本做到了应防尽防，前期快速扩展的态势已经得到有效遏制。

从春播情况来看，春播的粮食面积是全年面积的一半以上。今年春播粮食面积意向是一个增加的态势，特别是早稻面积有望遏制连续7年下滑势头，实现恢复增加。农业农村部农情调度数据显示，截至4月18日全国春播粮食已经完成意向面积的21%，进度比去年快1个百分点。早稻育秧已经结束，大田播栽已经过了8成，进度比去年快了2.4个百分点，基本上早稻可以做到“不插五月秧”。目前，秧苗长势比较好，为恢复双季稻生产开了一个好头。

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