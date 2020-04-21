稳经济，政策“红包”再加力

江苏省苏州市外资企业多措并举应对疫情大考，抓住产业链核心技术，设法维护订单履约，守住重要客户，一季度完成销售额2亿元。图为法资企业哈金森工业橡胶制品（苏州）有限公司员工正在车间忙碌。

华雪根摄（人民视觉）

近来，新疆维吾尔自治区乌苏市积极为中小微企业解决生产过程中遇到的资金、物流、货运、原材料供应、员工住宿等问题，保障企业顺利复工复产。目前，乌苏市化工园区80家中小微企业已全部复工复产。图为员工在位于乌苏市化工园区的新疆恩硕塑料包装有限公司加工精己二酸集装袋。

高 博摄（人民视觉）

为应对新冠肺炎疫情冲击，中国各地各部门在帮扶企业、稳定就业、扩大内需等方面陆续出台了一系列政策措施并逐步落地。国家发展改革委相关负责人在4月20日举行的新闻发布会上表示，下一步还将在财政金融、投资消费、就业民生等方面抓紧推出一批更有力度、更有针对性的政策举措，加快复工复产，帮助企业渡过难关，切实稳定经济运行。

一季度负增长不具有历史可比性

如何看待当前中国经济走势？国家发改委国民经济综合司司长严鹏程表示，一季度GDP下降6.8%不具有历史可比性。他从五方面进行了具体解读。

一是一季度经济下行并非中国经济发展基本面的正常反映，而是突发严重事件带来的结果。

二是中国经济经受住了疫情带来的空前考验。相比人民群众的生命安全和身体健康，经济短期承压这个代价是必须承受的，也是值得付出的。

三是当前经济运行正常秩序在有序恢复。3月份制造业采购经理指数（PMI）、非制造业商务活动指数分别回升16.3个、22.7个百分点，双双重回荣枯线以上。

四是强大国内市场正在有力发挥托底支撑作用。中国拥有14亿人的大市场，拥有完备的产业体系和丰富的人力资源，市场纵深和回旋空间巨大。

五是宏观对冲政策仍有很大空间并将持续发力。为应对疫情冲击，前一阶段在帮扶企业、稳定就业、扩大内需等方面，各地各部门陆续出台了一系列政策措施，目前这些政策正在逐步落地。发改委还将会同有关部门，在财政金融、投资消费、就业民生等方面，抓紧推出一批更有力度、更有针对性的政策举措，着力帮助企业渡过难关，提高生存发展能力，切实稳定经济运行。

国家发改委新闻发言人袁达在发布会上透露，中国正加快复工复产。从电网企业监测的用电情况看，目前有色金属、医药、电子、化工、钢铁、机械等工业行业用电量已基本达到或超过去年同期水平。从物流情况看，铁路装车数已基本恢复到正常水平，民航、港口、水运均正常运营，快递业务量已明显超过去年同期水平。

发力新基建，推广新业态

防疫期间，无接触配送、在线医疗、远程办公等新业态新模式快速发展。国家发改委创新和高技术发展司司长伍浩认为，许多新业态新模式在抗击疫情中形成的相对成熟的商业模式、高质量供给和消费习惯，正适应、引领、创造中国经济转型发展新需求，带来新机遇，未来将展现出强大的成长潜力。

“下一步，将探索与新业态新模式发展相适应的体制机制和政策环境，给市场提供更大发展空间和创新想象空间。”伍浩说，推动开展新业态新模式政策试点，如积极推进电子病例互认共享、职业教育在线实训、在线诊疗和在线教育装备应用等试点；将联合中小微企业、金融机构等8类主体共同启动数字化转型伙伴行动，加强协同联动。

在扩大有效投资方面也有新看点。国家发改委明确，将加强新型基础设施投资。

新基建包括什么？伍浩介绍，目前来看，新型基础设施主要包括基于新一代信息技术演化生成的基础设施，深度应用互联网等技术支撑传统基础设施转型升级而形成的融合基础设施，支撑科学研究、技术开发、产品研制的具有公益属性的基础设施，如5G、人工智能、智能计算中心、智能交通基础设施、重大科技基础设施等。

“国家发改委将联合相关部门，研究出台推动新型基础设施发展的有关指导意见。”伍浩说，同时，修订完善有利于新兴行业持续健康发展的准入规则；加快推动5G网络部署，加快全国一体化大数据中心建设；稳步推进传统基础设施的“数字+”“智能+”升级，超前部署创新基础设施；推进政企协同，激发各类主体的投资积极性。

支持外商来华投资兴业

针对近期“美日企业撤离中国”的消息，袁达指出，中国美国商会、美中贸易全国委员会、日本贸易振兴机构等商会机构调查显示，3月份以来，在华美资、日资企业生产经营趋于好转，投资意愿比2月份明显增强，考虑调整产业布局的企业数量很少。

“跨国投资是促进世界经济增长的重要动力，国家发改委将继续做好稳外资各项工作，支持外国企业来华投资兴业。”袁达说。

国家发改委提出，将进一步推动外资项目和企业复工复产，着力帮助解决复工复产难点堵点，各项援企政策同等适用于内外资企业；出台2020年版外资准入负面清单，进一步放宽外资准入，提升服务业、制造业、农业领域开放水平，继续在自贸试验区先行先试；出台2020年版鼓励外商投资产业目录，鼓励条目将只增不减，使更多领域的外商投资能够享受税收等有关优惠政策；对于重大外资项目给予支持保障，推出第四批重大外资项目；全面落实《外商投资法》及实施条例，持续优化营商环境，做好外资促进、保护等各项工作。

袁达表示，随着中国疫情防控向好态势进一步巩固、全面推进复工复产，外资基本盘总体稳定，外资企业在华生产经营逐步走向正常，订单完成情况不断好转，外国投资者信心逐步增强，一批外资新项目即将落地，这充分说明中国投资环境的稳定性和坚韧性。

(责编：任妍、杨曦)