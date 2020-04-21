武汉设立定向专项资金 纾困救助中小微企业

本报武汉4月20日电 （记者贺广华、范昊天）为对冲疫情影响，湖北武汉市近期推出一系列纾困救助政策措施，扶持遭受疫情重创的中小微企业持续经营，以畅通实体经济“毛细血管”，稳住就业，保障民生。

解除离汉通道管制后，武汉市一手抓社区疫情防控，一手抓复工复产复市；决定自4月19日起至7月31日，通过支付宝等平台发放23亿元消费券，分为餐饮、商场、超市（便利店）和文体旅游4类，其中5亿元为政府出资，剩余18亿元由平台匹配，定向鼓励本地消费者，扶持武汉商家，拉动线上、线下消费。

4月18日，武汉市审议通过12条政策措施，帮扶全市73.9万户个体工商户渡过难关。据统计，个体工商户在武汉市市场主体中占比近六成。为减轻市场主体负担，武汉市对承租国有资产类经营用房的个体工商户，3个月房租免收、6个月房租减半，并鼓励引导非国有资产出租人比照该政策减免租金。对防疫期间为个体工商户减免租金的出租方，当年缴纳房产税、城镇土地使用税确有困难的，可申请减免。

中小微企业的生存发展，直接关系到武汉降低疫情影响、恢复经济发展的大势，直接关系到促经济、稳就业、保民生的大局。早在3月下旬，武汉市发布21条政策措施，全面支持企业复工复产。其中之一是筹措首期200亿元中小微企业纾困专项资金，以全额贴息机制，为中小微企业提供1年期的无息贷款。

日前，武汉市再设立200亿元贷款额度的定向纾困资金，用于对个体工商户的贴息支持。同时，设立政府性融资担保和风险补偿资金，为中小微企业和个体工商户融资提供增信支持。

此外，对为疫情防控和市场保供服务的个体工商户取得的收入，免征增值税。同时，免征以单位方式参保的个体工商户2020年2月至6月的基本养老、失业、工伤保险单位缴费部分，减半征收医疗保险单位缴费部分。个体工商户可在年内缓缴社保费，期限最长6个月，缓缴期间免收滞纳金。对今年上半年水、电、气欠费用户，实行“欠费不停供”。

武汉市还要求依法对个体经营者豁免登记，实施审慎包容性执法。延长个体工商户年报时间至年底，对因受疫情影响暂时失联的，暂不列入异常名单。疫情防控期间，各类证照登记事项发生变化无法及时办理的，顺延有效期至疫情解除后3个月。

(责编：任妍、杨曦)