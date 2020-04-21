期货行业助力脱贫攻坚 累计投入帮扶资金3.82亿元

本报北京4月20日电 （记者邱海峰）记者4月20日从中国期货业协会获悉，截至3月31日，期货行业累计投入帮扶资金3.82亿元助力国家脱贫攻坚。

根据中期协数据，今年一季度，期货行业机构与贫困地区签署的结对帮扶协议新增18份，达285份；累计投入帮扶资金新增1395.3万元。国内3家商品期货交易所加快启动今年精准扶贫试点项目，行业机构在贫困地区开展的“保险+期货”试点项目累计承保货值达到117.41亿元。

中期协相关负责人介绍，新冠肺炎疫情发生以来，期货行业通过各种途径参与抗击疫情，中期协、4家期货交易所及105家期货经营机构共捐赠8000多万元；多家期货公司及其风险管理子公司利用期货、期权等金融衍生品工具，为“三农”和实体企业解决价格波动大、原材料采购难、疫情防控等困难。在做好疫情防控工作的同时，下一步在脱贫攻坚方面，中期协将重点引导行业帮扶力量向挂牌督战贫困地区倾斜，深入推进期货行业专业帮扶。

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