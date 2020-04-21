人社部：1-3月全国城镇新增就业229万人 同比减少95万人

人民网北京4月21日电 （任妍）4月21日上午，人力资源和社会保障部2020年一季度新闻发布会，介绍一季度人力资源和社会保障工作进展情况。人社部新闻发言人卢爱红表示，1-3月，全国城镇新增就业229万人，同比减少95万人，3月份环比降幅收窄。3月份城镇调查失业率5.9%，环比小幅回落。一季度末全国城镇登记失业率3.66%。截至3月底，全国基本养老、失业、工伤保险参保人数分别为9.68亿人、2.03亿人、2.49亿人。一季度，三项社会保险基金收入1.21万亿元，支出1.33万亿元。
卢爱红表示，一季度，人力资源社会保障部门坚决贯彻落实习近平总书记重要指示精神，坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，充分发挥职能作用，快速响应，主动作为，积极应对疫情做好人社工作。为推动各项政策措施落实落细，我们实行项目化管理，实施人社战疫系列行动，取得阶段性成效。
实施重点企业用工调度保障行动，帮助中央转办企业和地方重点企业1万多户解决招用工近50万人，确保重点防护物资及生活必需品有序生产。实施农民工返岗“点对点”服务行动，累计运送农民工近590万人。实施失业保险援企稳岗行动，已有302万户企业享受失业保险稳岗返还388亿元，惠及职工8076万人，受益企业户数超过去年全年。实施百日千万网络招聘行动，聚焦重点领域、重点地区、重点群体，开设特色招聘专场，已有134万家用人单位发布岗位需求1339万人（次）。实施百日免费线上技能培训行动，线上平台实名注册总人次数590万人。实施社保助企“免减缓”行动，2-3月已减免社会保险费2329亿元，缓缴286亿元，对缓解企业资金压力、帮助企业尽快恢复生产起到积极作用。实施关爱抗疫一线行动，出台了工资福利、职称岗位晋升、工伤保险、紧急补充医务人员、及时表彰等五类12项政策措施。实施人社扶贫攻坚行动，把挂牌督战的52个贫困县、“三区三州”等深度贫困地区、受疫情影响严重的湖北省作为重点，有针对性地开展帮扶。
卢爱红称，为了解疫情期间人力资源市场职业供求状况，近期我们组织102个定点监测城市公共就业服务机构，收集汇总形成了“2020年第一季度全国招聘求职100个短缺职业排行”。与上期相比，本期排行职业大类结构总体保持平稳，按照我国职业分类大典分类标准，本期排行中的短缺职业主要集中在生产制造及有关人员、社会生产服务和生活服务人员、专业技术人员3个职业大类。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】