人社部：1-3月全国城镇新增就业229万人 同比减少95万人

人民网北京4月21日电 （任妍）4月21日上午，人力资源和社会保障部2020年一季度新闻发布会，介绍一季度人力资源和社会保障工作进展情况。人社部新闻发言人卢爱红表示，1-3月，全国城镇新增就业229万人，同比减少95万人，3月份环比降幅收窄。3月份城镇调查失业率5.9%，环比小幅回落。一季度末全国城镇登记失业率3.66%。截至3月底，全国基本养老、失业、工伤保险参保人数分别为9.68亿人、2.03亿人、2.49亿人。一季度，三项社会保险基金收入1.21万亿元，支出1.33万亿元。

卢爱红表示，一季度，人力资源社会保障部门坚决贯彻落实习近平总书记重要指示精神，坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，充分发挥职能作用，快速响应，主动作为，积极应对疫情做好人社工作。为推动各项政策措施落实落细，我们实行项目化管理，实施人社战疫系列行动，取得阶段性成效。

实施重点企业用工调度保障行动，帮助中央转办企业和地方重点企业1万多户解决招用工近50万人，确保重点防护物资及生活必需品有序生产。实施农民工返岗“点对点”服务行动，累计运送农民工近590万人。实施失业保险援企稳岗行动，已有302万户企业享受失业保险稳岗返还388亿元，惠及职工8076万人，受益企业户数超过去年全年。实施百日千万网络招聘行动，聚焦重点领域、重点地区、重点群体，开设特色招聘专场，已有134万家用人单位发布岗位需求1339万人（次）。实施百日免费线上技能培训行动，线上平台实名注册总人次数590万人。实施社保助企“免减缓”行动，2-3月已减免社会保险费2329亿元，缓缴286亿元，对缓解企业资金压力、帮助企业尽快恢复生产起到积极作用。实施关爱抗疫一线行动，出台了工资福利、职称岗位晋升、工伤保险、紧急补充医务人员、及时表彰等五类12项政策措施。实施人社扶贫攻坚行动，把挂牌督战的52个贫困县、“三区三州”等深度贫困地区、受疫情影响严重的湖北省作为重点，有针对性地开展帮扶。

卢爱红称，为了解疫情期间人力资源市场职业供求状况，近期我们组织102个定点监测城市公共就业服务机构，收集汇总形成了“2020年第一季度全国招聘求职100个短缺职业排行”。与上期相比，本期排行职业大类结构总体保持平稳，按照我国职业分类大典分类标准，本期排行中的短缺职业主要集中在生产制造及有关人员、社会生产服务和生活服务人员、专业技术人员3个职业大类。

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