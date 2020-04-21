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人社部：有信心、有能力保持就业局势总体稳定

2020年04月21日11:07  来源：人民网-财经频道
 

 人民网北京4月21日电 （任妍）4月21日上午，人力资源和社会保障部2020年一季度新闻发布会，介绍一季度人力资源和社会保障工作进展情况。会上，人力资源社会保障部就业促进司司长张莹称，近日，中央政治局会议又进一步强调了要加大“六稳”工作力度，明确部署了保居民就业等“六保”工作。我们有信心、有能力保持就业局势总体稳定。

张莹表示，今年1-3月份，全国城镇新增就业229万人，3月份全国城镇调查失业率5.9%，就业形势较往年更加严峻。人力资源社会保障部会同有关方面，立足职能职责，坚决贯彻落实，采取一系列措施积极应对，主要包括以下五个方面：

一是拓渠道。全面推进复工复产，加快恢复和稳定就业。建立了重点企业用工的调度保障机制，农民工返岗复工服务保障机制，帮助重点企业解决招用工近50万人，“点对点”运送农民工近590万人，提升投资和产业带动就业能力，加大创业担保贷款、创业场地和平台就业的支持力度，带动新业态发展和灵活就业。近期我们也注意到，一些国家重大的水利项目已经明确了带动就业的目标，也有很多中央企业扩大了招聘规模。

二是稳岗位。打出了“免减缓返补”一系列援企稳岗扩就业政策组合拳。截至3月底，共为企业减免社保费用2329亿元。截至4月19日，失业保险稳岗返还388亿元，惠及企业302万户。一季度，累计支出就业补助资金近百亿元，支持企业吸纳就业、劳动者自主创业和灵活就业。

三是保重点。对高校毕业生出台了激励中小微企业吸纳就业的补贴政策，扩大国有企事业单位招聘规模、基层项目招募规模、应征入伍规模，以及就业见习规模。开发科研助理岗位，充实基层教师和医护人员队伍，同时鼓励毕业生围绕社区服务需求就业创业。对农民工加强信息对接、运输对接、健康检测对接，推动有序转移就业。同时，会同农业部，对农民工就近就地就业做出部署，引导回归农业，引导工程吸纳，引导创新业态发展，引导扶持创业，对确实困难的，开发一批乡村公益性岗位托底安置，全力拓宽家门口就业渠道。

四是优服务。这次疫情对线下服务带来了很大的制约，同时也倒逼线上服务的发展。我们先后推出了线上春风行动、线上就业援助活动，特别是在3月中旬，启动了“百日千万网络招聘专项行动”，打造了招聘云平台。

五是兜底线。全面开放了线上失业登记，开通了线上失业保险申领，为失业人员免费提供一站式就业管理和就业服务。同时，各地也相继开发了一批临时公益性岗位，为就业困难人员实施托底安置。

(责编：任妍、孙阳)
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