人社部：养老保险基金结余还有5万多亿 保发放没问题

人民网北京4月21日电 （任妍）4月21日上午，人力资源和社会保障部2020年一季度新闻发布会，介绍一季度人力资源和社会保障工作进展情况。会上，人力资源社会保障部养老保险司司长聂明隽司长表示，2月20日，人社部、财政部、税务总局三部门印发了《关于阶段性减免企业社会保险费的通知》，规定从2月起对企业缴纳的养老、失业、工伤三项社会保险单位缴费部分实施免、减、缓。在多方面的共同努力下，效果进一步显现，具体表现如下：
一是政策执行度100%。截至3月底，所有省份均出台了本省的减免办法，全部按顶格政策实施，各项减免政策全面落实，符合条件的企业均享受到了阶段性减免政策的优惠。
二是两个月共减免真金白银2329亿元，其中养老保险2184亿元，失业保险75亿元，工伤保险70亿元。减免政策的落实，对支持企业稳定和扩大就业、尽快复工复产，起到了重要的促进作用。
三是中小微企业为主要受益者。减免的2329亿元中，中小微企业1893亿元，占81.3%。养老保险减免的2184亿元中，中小微企业是1802亿元，占82.5%。政策的差别化和精准性得到了体现。
四是2、3月份企业共缓缴三项社会保险费286亿元，其中缓缴养老保险费254亿元，进一步缓解了企业困难和压力。
聂明隽指出，此外，受去年降低社保费率政策翘尾因素的影响，今年1-3月份，全国企业降低三项社会保险费1296亿元，两项政策叠加，有力地冲减了企业的生产经营成本，获得感进一步增强。
其中，养老保险涉及面比较广，一手连着企业和个人缴费，一手连着退休人员养老金发放。从总体上看，保发放没有问题，全国企业养老保险基金累计结余还有5万多亿，有比较坚实的物质基础，主要问题还是省际之间的结构性矛盾比较突出。为了确保发放，人社部采取了如下措施：
一是组织实施基金中央调剂制度。3月份，人社部会同财政部下发了2020年企业基本养老保险基金中央调剂预缴拨计划，4月初，一季度的调剂资金已经全部拨付到位。在实施过程中，还特别协调提前上解了部分资金，定向增加对湖北省一季度的中央调剂拨付额。
二是定期调度各省资金安排情况，并对全年资金准备情况进行了细致调查，帮助协调资金调度问题。
三是指导各省加快推进省级统筹工作，解决省内基金不平衡问题，更好地确保全省养老金发放。截至目前，全国已有20个省实行了基金省级统收统支。到年底，所有省份都会实现基金统收统支，不仅进一步增强全省基金保发放的保障功能，同时也为实现养老保险全国统筹打下比较好的基础。
聂明隽表示，下一步，将指导各地把阶段性减免社保费政策继续落实落细，同时加强对各地基金收支情况的监测，指导各省做好基金调度，确保养老金发放。
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