人社部：“六个一批”加快推进就业扶贫

人民网北京4月21日电 （任妍）4月21日上午，人力资源和社会保障部2020年一季度新闻发布会，介绍一季度人力资源和社会保障工作进展情况。会上，人力资源社会保障部就业促进司司长张莹表示，张莹介绍，为优先支持贫困劳动力务工就业，加大就业扶贫力度，人力资源社会保障部门会同有关部门加快推进外出务工，多渠道拓宽就地就近就业渠道，聚焦重点地区全力攻坚，全力以赴推进就业扶贫。目前重点部署推进“六个一批”：

一是优先输出一批。依托东西部扶贫协作、对口支援和省内结对帮扶机制，加强输出地、输入地用工对接，优先为贫困劳动力开展点对点、一站式集中运送。

二是优先复工一批。积极推动扶贫龙头企业、扶贫车间、社区工厂、农业合作社等经营主体尽快复工，带动贫困劳动力就业增收。

三是动员务农一批。引导贫困劳动力参加农业生产、农业基础设施建设、家庭农场等，通过农业生产增收。

四是优先组织一批。深入挖掘当地重大工程、重大项目用工潜力，鼓励优先录用贫困劳动力。

五是创业带动一批。实施返乡创业推进行动，支持各类劳动者到贫困地区创业兴业，带动贫困劳动力就业。

六是公岗安置一批。开发一批临时性乡村公益性岗位，托底安置无法离乡、无业可扶、无力脱贫的贫困劳动力。

张莹称，经过各方的共同努力，就业扶贫工作取得阶段性成效。截至4月10日，已外出务工贫困劳动力2300多万人，占去年外出务工总数的86%。但目前贫困劳动力外出务工人数扔低于去年同期，贫困劳动力就近就地就业也面临着一些新的困难和问题。

张莹表示，接下来，将继续抓好政策落实，凝心聚力，全力以赴，推进就业扶贫，努力把疫情对就业扶贫的影响降到最低。后续重中之重会聚焦三个重点，即52个未摘帽的贫困县、“三区三州”等深度贫困地区，以及受疫情影响严重的湖北省，进一步加大项目、资源、资金、劳务协作的倾斜力度，助力完成脱贫攻坚任务。

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