人社部：线上技能培训取得阶段性成果 注册总人次数超590万

人民网北京4月21日电 （任妍）4月21日上午，人力资源和社会保障部2020年一季度新闻发布会，介绍一季度人力资源和社会保障工作进展情况。会上，人力资源和社会保障部职业能力建设司张立新司长表示，疫情发生后，人社部积极实施线上技能培训，部署“互联网+职业技能培训计划”，开展“百日免费线上技能培训行动”，推动线上技能培训取得了阶段性成果。

一是“互联网+职业技能培训”的成效初步显现。面对疫情，各地快速行动，推动开展互联网+职业技能培训，形成了统筹疫情防控与开展线上技能培训的合力。各地创新线上培训政策，加大线上培训补贴力度，加强线上平台建设，动员市县积极组织实施线上技能培训工作。据最新工作调度，截至4月17日，31个省份公布了线上技能培训平台名称和网址，并纳入到职业技能提升行动培训机构目录，共计893个平台，累计课程数量近2万个，涉及职业（工种）超过100个，岗位技能模块超过1000个，累计近24万个课时。目前全国完成线上平台实名注册的总人次数超过590万，有力地推动了职业技能提升行动，对促进就业复工复产和稳就业发挥了积极作用。

二是“百日免费线上技能培训行动”迅速部署。3月27日，人社部召开电视电话会议，部署“百日免费线上技能培训行动”，明确目标任务，要求各地充分释放“互联网+职业技能培训”的巨大潜力和动能，实现疫情防控与持续实施职业技能提升行动两不误、双促进，努力实现全年的培训目标。

三是培训供给能力不断壮大。人社部会同有关部门发布了学习强国技能频道、中国职业培训在线、中国国家人事人才培训网、技能大师在线培训等线上培训平台，对劳动者免费开放重点课程。为缓解线上培训的供需矛盾，满足劳动者多样化技能培训的意愿，人社部在免费开放部属6家线上培训平台的基础上，又面向社会遴选公布了50家线上培训平台。

劳动者是培训的对象，企业是培训的主体，张立新表示，要注重劳动者和企业的积极性，通过政策激励，鼓励劳动者、企业参加线上技能培训。

一是享受培训的补贴政策。明确了对于参加线上培训并取得相应课程培训合格证明的学员，按照规定给予培训补贴。

二是享受生活费补贴政策。明确各地可根据实际，对参加线上培训的建档立卡贫困劳动力、就业困难人员、零就业家庭成员、“两后生”中农村家庭学员和城市低保家庭学员，在培训期间给予一定的生活费补贴。

三是强化对企业的支持。明确了企业在受疫情影响停工期间，对各类企业自主或委托开展的线上培训，按规定纳入培训补贴范围。对受疫情的影响开展项目制培训，可按规定预拨一定比例的培训补贴资金。同时，采取措施方便劳动者和企业参与线上培训，为劳动者提供全天候的环境，劳动者可根据需要，在平台完成实名注册、居家线上免费学习。

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