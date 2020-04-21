人民网>>财经

人社部：线上技能培训取得阶段性成果 注册总人次数超590万

2020年04月21日11:38  来源：人民网-财经频道
 

 人民网北京4月21日电 （任妍）4月21日上午，人力资源和社会保障部2020年一季度新闻发布会，介绍一季度人力资源和社会保障工作进展情况。会上，人力资源和社会保障部职业能力建设司张立新司长表示，疫情发生后，人社部积极实施线上技能培训，部署“互联网+职业技能培训计划”，开展“百日免费线上技能培训行动”，推动线上技能培训取得了阶段性成果。

一是“互联网+职业技能培训”的成效初步显现。面对疫情，各地快速行动，推动开展互联网+职业技能培训，形成了统筹疫情防控与开展线上技能培训的合力。各地创新线上培训政策，加大线上培训补贴力度，加强线上平台建设，动员市县积极组织实施线上技能培训工作。据最新工作调度，截至4月17日，31个省份公布了线上技能培训平台名称和网址，并纳入到职业技能提升行动培训机构目录，共计893个平台，累计课程数量近2万个，涉及职业（工种）超过100个，岗位技能模块超过1000个，累计近24万个课时。目前全国完成线上平台实名注册的总人次数超过590万，有力地推动了职业技能提升行动，对促进就业复工复产和稳就业发挥了积极作用。

二是“百日免费线上技能培训行动”迅速部署。3月27日，人社部召开电视电话会议，部署“百日免费线上技能培训行动”，明确目标任务，要求各地充分释放“互联网+职业技能培训”的巨大潜力和动能，实现疫情防控与持续实施职业技能提升行动两不误、双促进，努力实现全年的培训目标。

三是培训供给能力不断壮大。人社部会同有关部门发布了学习强国技能频道、中国职业培训在线、中国国家人事人才培训网、技能大师在线培训等线上培训平台，对劳动者免费开放重点课程。为缓解线上培训的供需矛盾，满足劳动者多样化技能培训的意愿，人社部在免费开放部属6家线上培训平台的基础上，又面向社会遴选公布了50家线上培训平台。

劳动者是培训的对象，企业是培训的主体，张立新表示，要注重劳动者和企业的积极性，通过政策激励，鼓励劳动者、企业参加线上技能培训。

一是享受培训的补贴政策。明确了对于参加线上培训并取得相应课程培训合格证明的学员，按照规定给予培训补贴。

二是享受生活费补贴政策。明确各地可根据实际，对参加线上培训的建档立卡贫困劳动力、就业困难人员、零就业家庭成员、“两后生”中农村家庭学员和城市低保家庭学员，在培训期间给予一定的生活费补贴。

三是强化对企业的支持。明确了企业在受疫情影响停工期间，对各类企业自主或委托开展的线上培训，按规定纳入培训补贴范围。对受疫情的影响开展项目制培训，可按规定预拨一定比例的培训补贴资金。同时，采取措施方便劳动者和企业参与线上培训，为劳动者提供全天候的环境，劳动者可根据需要，在平台完成实名注册、居家线上免费学习。

(责编：任妍、孙阳)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved