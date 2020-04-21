中国抗疫情税费优惠政策受国际好评

人民网北京4月21日电 （记者车柯蒙）新冠肺炎疫情对全球经济产生负面影响，中国政府部署出台一系列税费优惠政策，支持疫情防控和经济社会发展。多个国际组织有关负责人表示，中国政府加强宏观政策调节和实施力度，不仅有利于中国经济摆脱疫情影响，也有助于推动世界经济稳定和早日复苏。

据悉，疫情发生以来，中国政府先后出台5批23项税费优惠政策。数据显示，今年1至2月，全国减税降费共计4,027亿元人民币，其中，2020年新出台支持疫情防控和经济社会发展的税费优惠政策新增减税降费1,589亿元，去年更大规模减税降费政策在今年继续实施形成的减税降费2,438亿元。

IMF（国际货币基金组织）财政事务部主任维特·加斯帕认为，中国政府正在加快支付失业保险金并扩大社会安全网，减轻最脆弱地区和部门的企业税收负担，其中包括交通、旅游和酒店行业，对现金短缺的企业实行延期缴税政策，允许企业暂停支付社会保障缴款。这些措施将为收入和利润下降的群体增加福利，保护受到最严重影响的个人和企业，保障经济平稳运行。

OECD（经济合作与发展组织）税收政策与管理中心主任帕斯卡·圣塔曼表示，中国税务部门积极发挥职能作用，迅速高效落实一系列支持疫情防控的税费优惠政策，并利用税收大数据支持企业复工复产，令人印象深刻。

疫情期间，中国税务部门还结合税收工作实际，提出优惠政策落实要给力、“非接触式”办税要添力、数据服务大局要尽力、疫情防控工作要加力的要求，采取一系列有力举措，为抗击疫情、支持经济社会发展发挥积极作用。

FTA（税收征管论坛）是由OECD发起成立的国际高级别税收论坛，FTA主席汉斯·克里斯汀·霍尔特表示，作为早期受到疫情影响的国家，中国税务部门采取一系列行之有效的举措能够为他国起到较好示范作用，感谢中方为应对疫情提供的中国方案。

IBFD是国际税收专业知识和独立税务研究领域享有盛名的服务提供者，其产品涵盖国际税收各个方面。IBFD税收服务部主任维克多·万·卡尔玛教授也表示，疫情发生以来，中国政府迅速行动，对受疫情影响严重的企业和个人提供一揽子优惠政策，其中包括减免企业所得税、个人所得税、社保费、增值税，延长纳税申报期限，对受疫情影响较重而未能完成申报的纳税人不加收滞纳金且不给予行政处罚等。

(责编：车柯蒙、孙阳)