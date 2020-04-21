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我国经济将转“危”为“机”，全年GDP或可达3%

盛松成

2020年04月21日14:20  来源：人民网-财经频道
 

4月17日召开的中共中央政治局会议强调，当前经济发展面临的挑战前所未有，必须充分估计困难、风险和不确定性，切实增强紧迫感，抓实经济社会发展各项工作，并在“六稳”的基础上首次提出要保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转。“六保”是首次在政治局会议中提出，体现了坚持稳中求进的工作总基调。

同日，我国统计局公布了今年一季度经济数据。在一季度GDP增速负增长的情况下，政治局会议要求以更大的宏观政策力度对冲疫情影响，包括积极的财政政策要更加积极有为，提高赤字率；稳健的货币政策要更加灵活适度，运用降准、降息、再贷款等手段，保持流动性合理充裕。

对于一季度经济运行情况，我的体会是：

第一，统计数据实事求是地反映了我国经济运行情况。一季度，GDP同比下降6.8%，比不少经济学家预测的低，当然，比有些悲观者预期的高。其中，比较出乎大家预料的是，第二产业增加值下降9.6%，负增长的幅度超过了第三产业的-5.2%。尽管在意料之外，却在情理之中，符合实际情况。因为第三产业和人们的生活更直接、更密切。比如与人们生活密切相关商品呈现增长态势，限额以上单位粮油、食品类，饮料类和中西药品类商品分别增长12.6%、4.1%和2.9%，比1-2月份分别加快2.9、1.0和2.7个百分点。此外，第三产业主要取决于国内情况，受国际环境影响比第二产业相对较小。在三个产业部门中，第二产业下降幅度最大，这和疫情防控期间二产停摆时间较长、以及国外疫情蔓延有关。

第二，3月份经济逐步企稳。3月当月，规模以上工业增加值同比下降1.1%，较1-2月回升12.4个百分点；社会消费品零售总额同比下降15.8%，比1-2月回升了4.7个百分点；固定资产投资同比增速为-9.5%，而1-2月为-24.5%，其中，基金投资、制造业投资、房地产投资增速分别为-14.0%、-20.6%和1.2%（房地产投资由负转正），分别比1-2月回升12.9个、10.9个和17.5个百分点。3月当月，我国进口、出口同比增速分别为-6.6%和-0.3%，降幅分别较1-2月收窄10.6个和3.1个百分点；3月贸易顺差199亿美元，而1-2月为逆差。

第三，高新技术产业逆势而上，我国经济转型有加速的趋势。3月份，我国高技术制造业同比增长8.9%，其中计算机、通信和其他电子设备制造业增长9.9%。工业机器人和发电机组产量分别增长12.9%和20.0%。第三产业中，信息传输、软件和信息技术服务业增加值同比增长13.2%。根据不久前清华大学经管学院对212家大中型企业的调研，本次疫情在中长期对企业发展也有显著的影响，超过七成的企业将数字化转型、实现业务线上化作为未来发展的重点。

第四，金融支持实体经济力度加大。尽管第三产业增加值负增长，但金融业增加值却保持了6%的高增速，依此计算，一季度金融业增加值在GDP中的占比超过10%。3月末，M2余额同比增长10.1%，增速分别比上月末和上年同期高1.3个和1.5个百分点。3月末人民币贷款余额同比增长12.7%，增速比上月末高0.6个百分点，比上年同期低1个百分点。从增量看，一季度人民币贷款增加7.1万亿元，同比多增1.29万亿元，其中3月份同比多增1.16万亿元。3月末社会融资规模存量同比增长11.5%，较上月末和上年同期均提高0.8个百分点。从增量看，一季度社会融资规模增量累计为11.08万亿元，比上年同期多2.47万亿元。其中，人民币贷款、直接融资和政府债券净融资增加较多，同比分别多增9608亿元、9131亿元和6322亿元。

对今年接下来三个季度的经济运行，我也有以下几点看法：

第一，不能单纯凭一季度GDP增速来推论全年的经济增速。这不仅因为二季度开始，我国经济会逐渐企稳向好，并且可能一个季度比一个季度好。我们还应该看到，一至四季度占全年GDP的比重是不同的。在正常年份下，各个季度经济增加值占全年GDP的比重是逐季提高的，比如2019年一至四季度增加值占比分别为22.1%、24.5%、25.6%和27.8%。而且今年情况特殊，经济受疫情的影响程度会逐季减少，而经济发力会逐季增强。所以，全年GDP的占比更会呈现逐季提高的态势。这是预测或设定全年GDP增速所需要考虑的一个重要因素。由于海外疫情等不确定性，二季度我国经济可能还无法恢复至正常水平。假如二季度经济增速达到3%，三、四季度分别达到6%和7.7%，则今年全年的GDP增速可达3%。

我国今年经济增速估算

第二，投资将在今年我国经济增长中发挥更重要的作用。从GDP支出法衡量，由于今年全球疫情蔓延，国际形势复杂，净出口很大程度上不在我们的掌控之内。由于疫情影响了国内居民的收入，不仅冲击一季度消费，而且对全年后续消费也有影响。一季度，全国居民人均可支配收入同比实际下降3.9%。因此，在努力促进消费和国际贸易的同时，投资将在今年我国经济增长中扮演更重要的角色。

从图中可以看出，无论是2003年“非典”时期，还是2009年国际金融危机期间，我国净出口对经济增长的贡献都为负，2009年更是触及-42.6%的低位。而投资对经济增长的贡献率都比一般年份高得多，2009年更是高达86.5%。尽管这次疫情冲击与“非典”及国际金融危机时期情况不同，但“三驾马车”对GDP的贡献可能会很相似。

第三，要把稳就业放在更加突出的位置。无论是“六稳”还是“六保”，就业都首当其冲，为民生所系。今年3月我国城镇调查失业率为5.9%，尽管较2月份下降了0.3个百分点，但仍处于较高水平。而且，复工不等于完全复产。企业不裁员不等于员工都正常上班。由于疫情的冲击，“隐性失业”比较普遍。今年870万高校毕业生、农民工和城市低收入人群的生活应该引起高度关注。这也是党和国家领导人多次强调的。为此，要从各个方面支持中小微企业复工复产。首先是它们能活下来，因为它们吸纳了80%的就业人口。4月17日政治局会议首次提出“保市场主体”。市场主体，如企业、个体工商户等，是经济运行最基本的单位。如果市场主体因为疫情冲击而“枯萎”，那么疫情对经济的影响就可能从短期发展为长期。“保市场主体”就是最大的保就业、保民生。

第四，服务业是今年稳经济、稳就业的重要领域。服务业是典型的劳动密集型产业，吸纳就业的能力优于其他产业。截至2018年，服务业就业占比达到46.3%，吸纳就业人口是第二产业的1.68倍，是第一产业的1.77倍。先进制造业也完全离不开现代服务业，如研发、教育、商务服务等。服务业发展既能提升我国GDP，又能提高人民生活质量，还能减少服务贸易逆差。多年来，我国对全球服务贸易逆差不断扩大。从2008年至2018年，我国货物贸易顺差提高了1.1倍，而服务贸易逆差扩大了26倍。2019我国服务贸易逆差首次较上年收窄300多亿美元。未来仍需加快服务业的改革开放。

第五，房地产业在经济增长中仍然具有重要作用。固定资产投资主要由基建投资、制造业投资和房地产投资组成。2019年，我国固定资产投资同比增长5.4%，其中房地产投资增长9.9%，而基建投资和制造业投资仅增长3.8%和3.1%。今年一季度，一季度，全国固定资产投资同比下降16.1%，其中，基建投资同比下降19.7%，制造业投资同比下降25.2%，房地产投资同比下降7.7%，房地产投资对固定资产投资的拉动作用还是最大。房地产业还影响着其他很多产业，所以在坚持“房住不炒”和“稳地价、稳房价、稳预期”的前提下，应该稳定今年的房地产投资和销售。4月17日的政治局会议再次强调“要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，促进房地产市场平稳健康发展”。这表明我国既需要防止房地产市场过热，也应确保房地产行业合理的发展需求得到满足。应坚持供给和需求相结合的调控方式，当前尤其要加强供给端的调控。按照“一城一策”的原则，增加人口流入和房地产库存较低的城市的住宅土地供应。坚持需求端调控不放松是为了稳房价和稳预期。（本文作者系上海市人民政府参事、中欧国际工商学院教授、中欧陆家嘴国际金融研究院常务副院长）

（本文仅反映作者观点，不代表所供职机构意见）

(责编：杨曦、孙阳)
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