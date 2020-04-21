办公数字化成疫情阶段的必选项 国内电子合同普及加快

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4月16日,科技与产业创新服务平台亿欧智库发布《第三方电子合同行业研究报告》(以下简称报告),该报告指出，有效性是第三方电子合同平台的必备条件,安全性则是第三方电子合同平台的保障和实力体现。

自2005年《中华人民共和国电子签名法》颁布15年以来,电子签名逐步在各行业应用,但其普及速度仍然受到用户意识和行业信息化、数字化程度的限制。2020年新冠肺炎疫情,加速办公数字化的进程,也助推电子合同被政府机构和企业用户快速接受。

报告认为,疫情期间,远程办公在国内广泛应用,与之相应的业务处理模式及需求也呈现爆发式增长,电子合同成为企业远程办公的刚需,相关平台也开通部分免费产品或服务,积极助力政府和相关部门抗击疫情,并持续帮助众多企业实现复工复产。

报告分析,在应用领域层面,人力资源、金融、在线教育、房地产等领域传统的线下签约或邮寄合同的方式都无法满足企业在线开展业务的需求,因此线上签约、电子合同的需求激增,第三方电子合同平台快速响应,帮助各领域的企业部署线上签约能力,保障业务流转。

亿欧智库同时指出,梳理一级市场投融资信息后发现,自2018年以来,仅有e签宝、法大大等5家企业获得融资。

电子合同系统作为第三方电子合同参与者的核心产品,有效性和安全性不但是产品本身核心指标,也是客户采购的最重要考量维度。因为电子签名涉及企业商业机密,因此安全性对于第三方电子合同平台尤为重要,具体体现在商用密码、信息安全、数据安全、云安全、应急响应、综合能力六大方面。

报告指出,有效性作为第三方电子合同平台的必备条件,直接决定平台是否可开展电子签名相关业务;安全性则是第三方电子合同平台的保障和实力体现。亿欧智库对这两大维度的完备度进行梳理分析,发现五家第三方电子平台中,e签宝的完备度相对最完善。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)