正本清源 微众银行积极打击虚假“微粒贷”APP

微众银行日前对外披露，针对市场中假冒微众银行“微粒贷”注册商标进行不法活动的违法行为，一季度累计打击下架超过60个虚假APP和130个虚假网站。过去四年，微众银行微粒贷团队通过多渠道已打击下架超过200个虚假APP。

“微粒贷”是微众银行推出的银行小额信贷产品，目前已覆盖全国31个省市，567座城市。微众银行相关负责人表示，市场中存在个别假冒 “微粒贷”的违法情况，违法分子假冒“微粒贷”注册商标或标识制作、上架虚假APP，严重威胁用户的信息和财产安全。

事实上，微粒贷官方多次对外发布澄清信息：微粒贷采用邀请制，受邀用户可以在手机QQ钱包以及微信支付看到相关标识，进行贷款操作，目前暂无任何独立的APP。

2016年以来，微众银行一直通过多种渠道联合相关合作伙伴、执法部门进行打击，打击范围涉及多个应用商城和搜索平台。针对假冒“微粒贷”注册商标的各类违法行为，累计发起了数百起投诉，累计打击下架200多个虚假APP。此外，搜索引擎、电商平台和部分社交网站，也存在假冒微粒贷名义的虚假信息，对此微粒贷团队已形成有效机制，对应精准打击。

除投诉打击虚假APP和信息外，针对各类违法行为，微众银行还进行了民事诉讼、案件报警和用户教育等多重行动。首先，针对典型重大案例，微众银行和腾讯一起，积极收集相关证据，通过司法渠道进行维权。过去四年，已累计进行和完成近20起诉讼案件。

其次，微众银行积极寻求警方帮助。微众银行与腾讯联系、协助警方进行案件调查，与浙江、重庆、山东等地公安部门进行有效合作，打击多起犯罪案件。

此外，微众银行也在官方自有宣传渠道和社会媒体上进行广泛的用户教育宣传，呼吁用户警惕相关虚假、诈骗信息，保护个人信息和财产安全。

随着互联网的发展，骗子诈骗手段也在不断升级，微粒贷温馨提醒广大消费者不要轻信未知来源的短信或网络广告所提供的信息，可通过官方渠道进行资质核实和真伪鉴定。（乔雪峰）

(责编：乔雪峰、夏晓伦)