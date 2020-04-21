中建五局华东建设航空综合厂房项目为航空事业护航

航空综合厂房项目是中建五局与上海航空电器有限公司（简称航空工业上电）合作的首个项目，也是航空工业上电对中建五局优质履约能力的肯定。项目建成后将实现航空的研发试验新布局，提高资源整合能力和自主创新能力，有力保障航空工业上电国防装备科研任务的顺利推进，为建设新时代航空强国作出更大的贡献。

疫情面前，作为央企单位，航空综合厂房项目部始终坚持科学防控、精准施策，确保防疫生产两手抓、两不误。

防疫先行 全面复工

防疫工作抓实抓细，坚决筑牢坚固防线。复工前全面统筹安排防疫复工事宜，与属地政府积极沟通，顺利解决工人返沪隔离事宜，为项目的顺利复工提供了有力保障。复工后以局及公司防疫部署为指导，联动属地政府、业主及监理，对现场的大型机械、场容场貌等全面检查指导，为上海市文明工地验收做足准备；同时，为保证复工进度，工序穿插有序，各工种交叉作业，用“撸起袖子加油干”的精神，完成时代赋予央企的任务与使命。

科学组织 安全到位

选派优良施工队伍，落实安全防护措施。为保证按节点完成任务，项目负责人与工程部积极组织劳务、分包单位调配人手，选派优良队伍，确保现场不会因人员短缺而进度缓慢。对于返沪人员，积极联系属地政府，安排至政府指定隔离点进行隔离；坚持对进场人员做好防疫安全技术交底、三级教育、安全早训等，确保进场人员的各项交底执行到位。同时，坚持开展“行为安全之星”表彰活动，强化工友安全防控意识。

温暖职工 服务社会

关爱员工服务社会，坚持打造“幸福工程”，组织开展了对抗疫一线工会会员的专项慰问活动，为共同防疫凝心聚力；开展“同心战疫 暖心扶贫”主题活动，为疫情期间贫困地区的特产销售助力。除此之外，项目邀请上海市普卫中心的老师为项目员工讲解复工后的防疫注意事项及食品安全问题，使大家真正感受到了公司对员工的关爱。项目青年员工还积极为深受疫情困扰的湖北人民捐款捐物，并开展“雷锋月”社区志愿服务活动，清扫马路、整理共享单车等，温暖了员工，也服务了社会。

中建五局航空综合厂房项目，在履行央企责任的同时，也在用自己专业的建造技术和能力，为航空工业、服务社会发挥力量。(张林)

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