中国广告协会：将公布网红经纪公司及“网红”红黑榜单

人民网北京4月21日电（许维娜）中国广告协会21日针对近日有部分直播机构欲签“这辈子不打工”的周某这一举动发表声明，对某些网红经纪公司为“流量变现”而丧失道德底线、有悖社会主义价值观和良好风尚、损害社会化营销产业业态形象的行为表示反对。

中国广告协会要求，在倡导营销活动坚持正确导向，坚守道德底线的同时，中国广告协会将积极参与对社会化营销活动全方位的社会治理，探索全面有效自律机制，进一步提供自律公共服务和引导各类市场主体自治，出台行业自律准则、倡议，建立多维度指数的行业发展质量评估标准。

中国广告协会明确，抵制“刷单”、刷量、刷评价等任何形式的数据造假，对损害消费者权益、虚假夸大等行为进行公开点评，公布网红经纪公司及“网红”红黑榜单，促进社会化营销业态的健康发展，服务诚信社会和精神文明建设。

附

全文如下：

近日，我们注意到有媒体报道和公众热议，周某因多次盗窃获刑，并在盗窃被抓获时称“不会去打工”而被网络关注，在释放时受到一些网红经纪公司迎接，有直播机构表示想与其签约。中国广告协会对某些网红经纪公司为“流量变现”而丧失道德底线、有悖社会主义价值观和良好风尚、损害社会化营销产业业态形象的行为表示反对。对于犯法已经受到法律惩罚，重新回归社会，开始正常生活的人，社会应该给予接纳包容，但不应以错误的世界观、价值观为卖点，以此博眼球、引流量，实现所谓的商业变现。中国广告协会倡议行业各类主体在运营中自觉弘扬真善美，抵制假恶丑，反对庸俗、低俗、媚俗，积极传播正能量，体现社会责任。

以短视频和电商直播为代表的社会化营销已成为经济发展新业态，对促进消费扩容提质、形成强大国内市场起到了积极作用，但是在社会治理和规范发展方面也亟待加强。社会化营销业态要素很大程度上体现了广告活动特征，带有强烈的广告活动属性，中国广告协会作为全国性的广告行业组织，关注社会化营销业态的发展，专门成立了社会化营销分会，积极推进行业自律。在倡导营销活动坚持正确导向，坚守道德底线的同时，中国广告协会将积极参与对社会化营销活动全方位的社会治理，探索全面有效自律机制，进一步提供自律公共服务和引导各类市场主体自治，出台行业自律准则、倡议，建立多维度指数的行业发展质量评估标准，抵制“刷单”、刷量、刷评价等任何形式的数据造假，对损害消费者权益、虚假夸大等行为进行公开点评，公布网红经纪公司及“网红”红黑榜单，促进社会化营销业态的健康发展，服务诚信社会和精神文明建设。

中国广告协会

2020年4月20日

(责编：许维娜、夏晓伦)