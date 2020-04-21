深入推进“最多跑一次”改革 推行“无接触”办件服务

为深入推进“最多跑一次”改革，有效推动各类社会组织在疫情防控中发挥积极作用，浙江省丽水市青田县民政窗口在疫情期间推行“无接触”办理业务服务，优化办理流程，为服务对象搭起“线上桥”，竭尽全力为广大社会组织申请人提供便利。
确保信息有效沟通。对首次申报社会组织的申请人通过电话、微信等方式进行”隔空“对话，全面、详细了解并记录社会组织申请人的目的等内容。此外，告知社会组织、社会团体等申请要求、流程、责任义务，并明确提出任何个人或单位向社会组织的出资行为视为捐赠性质，不再对所出资金享有所有权，也不存在股东概念。
确保流程操作到位。目前，青田社会组织登记注册流程采取线上注册的形式。对符合申请条件的，科室负责人会与申请人进行电话“约谈”，再由窗口工作人员通过线上远程指导，进行网上信息填报，对于申请人在申请过程当中反馈问题及时、耐心、热心的解答。此外，民政窗口还提供可免开户验资费用的银行信息供其选择，为其节约申请成本。
确保社会组织规范管理。根据“最多跑一次”改革要求，民政窗口将审批所需材料一次性告知申请变更、注销登记的社会团体申请人，对网上远程填报变更申请给予详细的指导。对社会组织、社会服务机构变更名称、法人、业务范围、办公场所、业务主管单位进行高效审阅、审批并出证。对注销申请做好会计事务所出具的清算报告书、业务主管单位出具的批复进行最后的审查，把好注销登记关。
确保年检有序进行。为做好本年度社会组织、社会服务机构的年检工作，民政行政审批窗口全员投入、分工协作，通过电话、微信、短信等方式通知全县500多家社会组织、社会服务机构按时进行年检，并做好一对一的网上年检表单的填报指导，告知如何提供审计报告、年度总结和相关报表等，确保社会组织、社会服务机构年检工作顺利完成。
据悉，青田县社会组织目前共有21项事务在网上（浙江政务服务网）办理，2020年以来，共为11家社会组织、社会服务机构提供线上无接触办件服务。(金芳妙 徐益颇)
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