应运而生共奋进 勇担使命再出发

1990年4月18日，党中央、国务院正式宣布开发开放上海浦东。伴随着中国深化改革开放和浦东开发开放，1993年1月9日，在党和国家领导人的高度重视和关怀下，上海浦东发展银行正式开业，结束了上海解放之后没有地方性银行的历史。可以说，浦发银行的成立，承载的是党和国家对其服务上海乃至全国经济的殷切期望和历史使命。

见证辉煌，共筑浦东改革开放新奇迹

做大金融行业是关系到浦东开发能否成功的决定性因素。作为浦东开发开放的成果，自成立以来，浦发银行秉承“为社会主义金融事业闯新路”的历史使命，认真贯彻落实党中央、国务院和上海市委市政府的决策部署，以浦东开发开放的建设者和参与者身份，积极服务浦东开发开放、服务国家重大战略和经济社会发展，抓住中国经济持续快速增长的机遇，实现了从无到有、从小到大、从弱到强的跨越式发展。

特别是近年来，浦发银行紧紧围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革等重大任务，深入推进高质量可持续发展，向社会各界交出了一份靓丽的成绩单——资产规模从1993年的87.54亿元增长至2019年末的7万亿元，增长800倍；营业收入从1993年的3.37亿元增长至2019年末的1,907亿元，增长565倍；利润从1993年的1.32亿元增长至2019年末的589亿元，增长446倍。

与此同时，浦发银行以强化公司治理为抓手，不断改革完善商业银行运行体制机制，立足上海、辐射全国、走向世界，迅速从一家地方性、区域性的商业银行发展成为全国性股份制商业银行；并从单一银行逐渐成长为以银行为主体，拥有信托、基金、租赁、境外投行、村镇银行、货币经纪等多牌照的综合性金融集团，网点联接境内外，员工超过5万人。

在英国《银行家》杂志“全球银行1000强”中，浦发银行位列第24位，居上榜中资银行第9位；英国《银行家》杂志全球银行品牌价值500强排名中，浦发银行列第17位，居上榜中资银行第7位；在美国《财富》杂志“世界500强”中，浦发银行位列第216位，居上榜中资商业银行第8位。国际三大评级机构（穆迪、标普、惠誉）均给予浦发银行投资级以上评级。

不忘初心，探索金融改革开放新局面

浦东是改革开放的一线，金融更是一线的排头兵。自成立以来，浦发银行不忘初心，勇做金融改革的探索者、创新者、先行者，在我国金融业发展史上留下了一个个坚实的印记。

1994年3月，浦发银行跨出上海，在杭州成立分行，标志着正式从上海走向全国，为发展成为在国内外具有一定影响的全国性股份制商业银行奠定了基础。

1999年11月10日，浦发银行登陆A股市场，刷新了证券市场多项纪录，成为《商业银行法》《证券法》颁布实施后成立的首家规范上市股份制商业银行；中国证监会批准的IPO规模居首、募集资金领先的公司；上海证券交易所上市的第一只银行股等，是中国商业银行改革的重大突破，也是中国证券市场发展的标志性事件。浦发银行上市，不仅为国内商业银行提高资本充足率开辟了一条崭新途径，使国内商业银行有了支持促进中国经济持续高速发展的资本实力，而且规范上市后，国内商业银行公司治理不断强化，银行透明度不断提高，市场约束作用不断增强，经营活力不断提升。

2002年，以中国加入WTO为契机，浦发银行率先引入美国花旗银行作为战略投资者，首期持股4.62%，在国内上市银行中率先开启了与国际大银行战略合作的先河，在治理结构、经营管理等方面率先与国际通行规则接轨，成为率先向国际现代商业银行迈进的股份制银行。

2010年，浦发银行引入中国移动作为战略合作伙伴，其持股20%，首开金融与产业资本合作先河，双方通过移动通信技术和金融服务的创造性结合，在客户、产品、服务和渠道方面持续加快加深拓展合作领域与资源共享，推动双方盈利模式和业务转型取得突破性发展，使移动金融成为浦发银行近年来的业务亮点和特色。

2011年，浦发银行成立香港分行，正式开启国际化发展进程。

2012年，浦发银行与美国硅谷银行合资成立独立法人银行——浦发硅谷银行，成为中国首家专注于技术/商业创新领域的科技银行，致力于在中国打造“科技创新生态系统”。

2014年，浦发银行首家发行优先股，这是监管机构对浦发银行长期以来在创新丰富国内商业银行资本工具方面所作探索的充分肯定。

2015年，浦发银行在香港成立全资境外投资银行——浦银国际控股有限公司，重点发展投行业务、资产管理和直投业务以及环球资本市场业务，并形成一站式投行产业服务链。

2016年，浦发银行在西藏拉萨成立分行，实现在全国各省（市）网点全覆盖。

2017年，浦发银行以发行股份购买资产的方式收购上海信托控股权，借助资本市场实现了综合化经营的创新和突破，丰富和扩大了浦发银行服务实体经济的途径和领域。

2018年，浦发银行实行高管持股，向市场传递了对浦发银行健康发展的信心和决心，稳定了市场预期，维护了中小股东的合法权益，完善了商业银行激励约束机制，实践了国有企业职业经理人的激励约束制度改革。同时，在同业率先提出“无界开放银行”，在产、学、研等方面取得初步成效。

2019年，浦发银行积极推进数字生态银行建设，正式推出数字员工“小浦”和AMA智能营销机器人等。

牢记使命，服务改革开放发展新作为

自成立以来，浦发银行始终牢记“开发浦东、振兴上海、服务全国、面向世界”的浦东开发开放十六字方针，以促进地方经济发展，提升金融服务能力和水平为己任，尤其是近年来，重点以服务上海“新三大任务”为抓手，积极推动浦东改革创新和开发开放再上新台阶。截至目前，浦发银行在上海地区已累计投放各类贷款超3万亿元；作为主承销商在中国银行间债券市场累计为上海市92家发行人发行各类债券371支、总金额6,350亿元，其中：为浦东新区44家企业发行了非金融企业债务融资工具158支、总金额1,630亿元。

积极支持浦东重大项目建设。以银团或发债方式支持“C919大型客机”项目和“ARJ21支线飞机”项目、浦东国际机场建设项目、洋山深水港1-4期、上海中心大厦、迪士尼乐园、特斯拉超级工厂、上海轨道交通网络等重大项目建设。积极投入上海“城中村”建设、轨道交通、市政交运、污水处理、垃圾处理、智慧城市建设等项目。全力推进上海城市发展，仅去年就支持城市更新项目13个，授信批复总额416亿元。以基金或并购等创新方式为万科物流收购全国13个物流园区、新风天域收购和睦家医院（全国头等医疗机构并购）、贝恩收购秦淮数据（国内头等的数据中心并购）等提供综合金融服务。同时，设立专门团队对全市14家金融要素市场客户实行全覆盖服务，深度参与上清所、央行跨境人民币及中国银联清算体系等的基础制度设计及产品创新，助力上海国际金融中心建设。截至今年3月末，浦发银行在上海区域仅表内贷款余额就达3,400亿左右，其中：上海服务、上海制造、上海购物、上海文化“四大品牌”领域的贷款余额占比三分之一。

积极服务上海“三项重大任务”。在首届中国国际进口博览会召开之际，增设上海自由贸易试验区新片区、在上海证券交易所设立科创板并试点注册制、支持长三角区域一体化发展并上升为国家战略成为中央交给上海三项新的重大任务。作为我国对外开放前沿地区，浦东是上海实施三项重大任务的核心区域。为此，浦发银行积极强化创新引领，持续加大金融服务力度。

在服务自贸新片区建设方面，2014年，浦发银行在上海自贸区第一批成立自贸区分行，并在业内率先推出自贸区金融服务方案并不断更新至7.0版本，是业内首家实现自由贸易账户服务全市网点全覆盖的商业银行。截至今年3月末，已为3,774家客户提供了高效的本外币一体化FT账户服务，累计开立账户数9,253个，累计贷款投放折合人民币890亿元；与233家集团开展跨境双向人民币资金池合作，累计实现跨境总交易量2,287.91亿元。2019年，又在股份制银行中第一家设立自贸区临港新片区分行并发布金融服务方案，区内已有10家营业网点；成功开立首单FT账户，首批上线CIPS系统等，累计为新片区区内企业开立自由贸易账户42户，为新片区内企业主体投放贷款超38.12亿元；自贸FT存贷款规模、FT账户数、资金池和跨境人民币结算业务量等五项核心数据综合排名在股份制银行中均列首位；控股子公司浦银租赁公司在临港新片区挂牌，主动对接、率先设立13家单船项目公司，成为新片区挂牌后首批注册设立的金融租赁项目公司。目前,浦发银行正与保交所、保险机构共同推动再保险资金的外来外用，使得境内保险公司通过保交所再保险平台开展跨境再保险业务所获境外收入可直接用于境外投资。同时，积极输出“上海服务”品牌，与中行一起作为首批两家试点行，将FT账户模式在海南自贸区成功复制推广。

在服务科创板建设方面，浦发银行第一时间推出了针对科创板企业的《浦发银行科创企业资本市场服务方案》、《科技金融服务方案2.0》以及《企业科创板上市投行服务方案》。助力上海科创中心建设，积极探索金融创新，加强与政府、园区、投资公司、担保公司等多种机构的合作，为科创企业提供“融资+融智+融技”三位一体解决方案；发挥浦发硅谷银行专业优势，强化与各类PE、VC等投资人合作，打造科技金融生态圈并开展投贷联动业务，为不同发展阶段的企业提供对应的融资支持，在科创板已上市的94家企业中，浦发银行服务客户占68家。截至今年3月末，浦发银行在上海地区已有一家张江科技支行、两家科技特色支行，服务科技企业客户6,260户，科技企业贷款累计发放量超过1,380亿元。

在服务长三角一体化方面，至2019年末，浦发银行在长三角区域已有分支机构503家，基本覆盖区域内所有的县；服务企业客户30万户、个人客户2,700万户；存、贷款余额分别为1.7万亿元和1.2万亿元，网点总数和存贷款总额均列区域内股份制银行第一。2019年，专门发行了国内首张以长三角一体化建设为主题的信用卡，用心打造“长三角自己的银行（从长三角走向全世界）”。在长三角示范区金融“16条”出台后的第二个工作日（4月7日），就率先成立浦发银行长三角一体化示范区管理总部，在跨区域联合授信、提升移动支付水平、推进跨区域公共信用信息共享、一体化绿色金融服务平台建设等方面加大创新探索和先行先试，更好地服务长三角一体化发展，在股份制银行中发挥引领先导作用。

2020年，面对新冠肺炎疫情，浦发银行快速响应、主动担当，全行上下坚持政治站位，对市场和政策变化保持高度敏感，在抓好员工和网点客户安全的情况下，全力支持地方经济发展。截至3月末，浦发银行已对全国856户疫情防控相关企业，批复授信1,446.85亿元，已投放265.80亿元，从人民银行2月份的数据通报看，投放比肩国有大行。其中：湖北区域企业43户授信总额91.51亿元，已投放24.18亿元；上海区域74户授信总额244.13亿元，已投放63.73亿元，最低利率3.05%。同时，浦发银行积极响应监管机构要求，主动发挥做市职责，切实完善各项金融基础设施服务，全力维护在沪金融要素市场平稳有序运行。

砥砺前行，推动浦东发展迈向新征程

风雨砥砺初心如磐，征尘未洗使命在肩。正是一次又一次的砥砺前行、创新改革，浦发银行事业才有了源源不断的动力，并走在业界前列。伴随着浦东开发开放三十年，浦发银行得到了不断成长和壮大，已成为浦东开发开放和建设上海国际金融中心的中坚力量。浦发银行仅用25年时间跻身全球银行25强，令世界刮目相看，创下了历史的丰碑。

未来三十年，我国步入实现第二个百年奋斗目标的历史进程。在这新征程中，浦发银行将紧紧围绕“建设具有国际竞争力的一流股份制商业银行，推动全行成为新时代金融业高质量发展的排头兵和先行者”战略目标，以高质量发展为主线，以服务为根本，以市场为导向，在上海“五个中心”的建设中切实发挥好作为上海金融旗舰企业的作用，立足上海，面向全国，走向世界，努力成为客户信赖的首选银行，资本市场的优质蓝筹，广大员工共享发展成果的温馨家园，合规稳健、监管放心的系统重要性银行以及令人尊敬和信任的优秀企业公民。在这新征程中，浦发银行不忘初心、牢记使命，只争朝夕、善作善成，为上海奋力创造新时代新奇迹、为我国金融事业健康发展、为实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦作出新的、更大的贡献！（中共上海浦东发展银行委员会供稿）

资料图。

(责编：夏晓伦、乔雪峰)