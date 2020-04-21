亿海蓝披露2019年报 核心业务持续增长

近日，亿海蓝（北京）数据技术股份公司发布2019年年报。公司核心业务航运大数据业务实现收入3,609.32万元，较上期增长17.11%；基于SAAS的航运物流云服务收入1,464.65万元，较上期增长7.69%。作为从互联网向传统产业整合创新的航运物流平台业务实现营收5.97亿元，同比下降39.69%。

年报显示，亿海蓝致力于构建海运互联网物流生态圈，构建数据服务、软件服务、平台服务的三大主要业务。公司数据服务、软件服务收入规模仍持续增长，同时公司根据物流市场环境调整平台业务中提供运费垫付的供应链管理服务业务规模，保持平台业务良性、持续发展。亿海蓝是我国航运大数据领域的代表企业，2019年亿海蓝引入移动AIS基站，形成了陆地、海洋、卫星于一体的船舶AIS监控网络。同期推出航运大数据订阅产品，基于航运基础数据，通过大数据掘，得到大宗商品（铁矿石、煤炭、LNG、原油、LPG 及粮食等货种）在全球间的货流数据，为大宗商品贸易、金融等从业者提供市场决策参考。

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