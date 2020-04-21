亿海蓝披露2019年报 核心业务持续增长

近日，亿海蓝（北京）数据技术股份公司发布2019年年报。公司核心业务航运大数据业务实现收入3,609.32万元，较上期增长17.11%；基于SAAS的航运物流云服务收入1,464.65万元，较上期增长7.69%。作为从互联网向传统产业整合创新的航运物流平台业务实现营收5.97亿元，同比下降39.69%。
年报显示，亿海蓝致力于构建海运互联网物流生态圈，构建数据服务、软件服务、平台服务的三大主要业务。公司数据服务、软件服务收入规模仍持续增长，同时公司根据物流市场环境调整平台业务中提供运费垫付的供应链管理服务业务规模，保持平台业务良性、持续发展。亿海蓝是我国航运大数据领域的代表企业，2019年亿海蓝引入移动AIS基站，形成了陆地、海洋、卫星于一体的船舶AIS监控网络。同期推出航运大数据订阅产品，基于航运基础数据，通过大数据掘，得到大宗商品（铁矿石、煤炭、LNG、原油、LPG 及粮食等货种）在全球间的货流数据，为大宗商品贸易、金融等从业者提供市场决策参考。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】