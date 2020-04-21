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华为助力中国移动实现珠峰双千兆网络覆盖

2020年04月21日20:31  来源：中国网
 
原标题：华为助力中国移动实现珠峰双千兆网络覆盖

中国移动自今年4月以来正式启动的“5G上珠峰”专项行动取得实质性进展，截至4月19日15时30分，中国移动联合华为已完成5300米珠峰大本营、5800米过渡营地的3个5G基站开通工作，预计4月25日前完成6500米前进营地2个5G基站以及所有点位的建设开通。与此同时，中国移动也将联合华为在6500米的海拔上完成千兆光纤宽带网络的覆盖。届时，中国移动的双千兆网络将率先实现珠峰的全面覆盖。

中国移动“5G上珠峰”活动计划在海拔5300米珠峰大本营、5800米过渡营地、6500米前进营地，通过SA+NSA组网的形式建设5个5G基站，通过10G PON+Wi-Fi 6建设千兆专线和千兆宽带网络。目前中国移动已经在海拔5300米珠峰大本营使用华为OptiXstar系列千兆政企网关和千兆家庭光猫开通了千兆专线和千兆宽带网络，不仅将有效支撑电视媒体的高清视频/VR直播需求，还可满足现场用户同时进行视频通话、高清视频点播、在线娱乐等类家庭生活需求。

据了解，为保障好此次行动，中国移动共派出150余名员工负责建设与维护保障。同时，对珠峰保障区周边的177公里传输干线及沿线节点机房进行升级改造和维护加固，打通拉萨—成都核心网，在海拔5300米、5800米、6500米海拔高寒区域新增铺设光缆25公里，通过肩挑牛驮转运8吨网络建设设备和生活保障物资，12名网络维护优化人员坚守在海拔5300米以上的区域7*24小时值守，保障珠峰区域网络畅通、性能良好。

 为全面支撑中国移动的珠峰双千兆网络建设，华为提供了端到端的解决方案来保障落地实施。基站建设，本次珠峰5G网络使用华为5G极简站点（5G AAU），具有极高的集成度，体积小重量轻，易搬运易安装，有效降低了珠峰部署5G的难度。

据悉，华为Massive MIMO产品拥有丰富的商用经验。大带宽、多通道（Massive MIMO）是实现5G高速率、大容量的最关键技术。Massive MIMO窄波束增益高，覆盖性能好，同时，三维立体波束在垂直维灵活度高，可以更好匹配珠峰这种复杂的高山场景。

千兆宽带网络建设，中国移动采用了华为OptiXstar、OptiXaccess、OptiXtrans系列千兆光终端、光接入、光传输设备，支持在超低温、高海拔、低气压环境下持续可靠工作，确保大本营工作人员多人办公、上网不掉线，VR、视频直播最高清晰度流畅无卡顿，绿色节能设计降低整体功耗，满足珠峰现场电源功耗管控要求。

此次世界海拔最高的珠峰5G网络覆盖，不仅是又一次在人类生命禁区的极限挑战，更是为后期拓展珠峰5G智慧旅游、科考5G通信保障打下了坚实的基础。中国移动携手华为成功完成通信领域的“珠穆朗玛峰”登顶，任何艰难困苦都不能阻挡人类探索的脚步。（张铭阳）

(责编：任妍、孙阳)
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