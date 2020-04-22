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大数据：疫情期间教育类主播增加 美食类直播分享次数增长

2020年04月22日01:19  来源：中国新闻网
 

中新网4月21日电 今日，抖音联合巨量引擎发布《2020抖音直播数据图谱》(以下简称“图谱”)，首次介绍平台直播内容生态，从用户、主播、内容等多个方面展现直播的面貌。

图谱显示，各行各业正在直播间里展现出蓬勃的生命力：直播带货成为疫情下商家自救的重要手段，各地政府工作人员也纷纷化身“主播”，直播推介当地农产品；直播成为疫情期间在家学习的新方式，北京大学、清华大学等国内著名高校先后开播，为用户带去优质课程；文化娱乐方面，“云赏樱”、“云健身”等直播活动则丰富了大家的精神生活。

各行各业开播复工 县长变主播助农

今年2月以来，直播成为各行各业复产复工的有效方式。线下零售方面，百货商场、档口、店铺纷纷开播。

2月28日，株洲王府井百货首次尝试直播带货，11小时共吸引83万人观看，销售额超240万元；位于广州十三行服装批发街的档口老板娘@新小晴 则联动十家档口老板，将线下店铺“搬”进直播间，一天内销售风衣、衬衫等服饰6000余件，销售额达122万元。

数据显示，今年2月，抖音服饰穿搭类主播数量环比1月增长61%，直播次数环比增长93%；美妆类也有较快发展，2月开播主播人数环比1月增长71%，直播次数环比增长109%。

线下零售以外，受疫情影响严重的汽车、房产类交易也正在直播间升温。2020年2月，汽车选购成为汽车领域最热门的直播内容，开播主播数量、直播次数占比超五成，用户观看次数占比超过六成。

魏爽是武汉一家4S 店的总经理。2月24日，他做了一场线上看车的直播预售活动，当天共吸引9名客户订车。

房企们也在抢滩直播。从2月开始，保利、绿都中梁、富田城?九鼎公馆等众多房企，先后推出多种直播活动。2月29日，保利在开播当天的秒杀活动中取得半小时售出102套房源、认购额超2亿元的成绩。

越来越多的县长、市长正在走进网络直播间，为当地特色农产品“带货”。

直播成学习新方式 教育类主播增长110%

直播成为疫情期间在家学习的新方式。

据图谱统计，抖音教育类直播涵盖职业培训、语言、K12、艺考、高考等诸多细分领域。2月份，教育类开播主播数对比2019年12月增长110%，直播观看次数则增长了550%。

和线下授课相比，直播间不受时间、空间的限制，也正在成为高校传道授业解惑的新“教室”。今年2月，全国共有23家高校在抖音进行线上授课，其中北京大学、清华大学、北京师范大学所开设的直播课程，累计在线人数分列前三。

传统文化内容也正在直播间焕发生命力。图谱显示，对比2019年12月，今年2月抖音传统文化领域的开播主播人数增长82%，相关直播观看人次增长129%。2月20日，抖音推出“在家云游博物馆”活动，以直播、视频形式让用户在家即可游览全国著名博物馆的精品馆藏。

丰富居家生活 美食类直播分享次数环比增长283%

3月23日起，江西婺源篁岭等全国30多个景点陆续登录，以直播形式迎接来自全国各地的“云”游客。

图谱数据显示，今年1月以来，有关美食、健身类的直播内容也受到较多关注。2020年2月，抖音上关于美食类直播的分享次数环比1月增长283%；健身类直播的观看用户男女比例基本持平，但兴趣略有差异，男性用户多喜欢观看力量与休闲类健身直播，女性用户则更喜欢偏爱塑形与舞蹈类直播。

(责编：冯粒、曹昆)
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