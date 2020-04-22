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第三届进博会首设公共卫生防疫专区

展示全球防疫新成果

2020年04月22日04:40  来源：人民网－人民日报
 

　　本报上海4月21日电  （记者田泓）中国国际进口博览局、国家会展中心（上海）21日举办“公共卫生防疫专区”宣介会，专区将高度集约化展陈国际先进公共卫生防疫产品与技术，集中展示全球防疫新成果，助推公共卫生安全的国际合作。

　　第三届进博会共设医疗器械及医药保健展区等六大展区，首次设置的“公共卫生防疫专区”是医疗器械及医药保健展区重点打造的区域。截至目前，医疗器械及医药保健展区签约展览面积达到规划面积的90%，共吸引近60家医药领域世界500强和龙头企业参展。专区参展企业以在新冠肺炎战疫中作出突出贡献、相关产品得到广泛应用的医疗器械及医药企业为主，目前已有数十家参展企业敲定参与专区展示，分别来自美国、德国、瑞士等多个国家和地区，签约展览面积超2800平方米。

　　新冠肺炎疫情防控重点保障的物资、预防、监控和治疗等公共卫生体系建设相关产品，都将被纳入专区集中展示。具体展品包括体外膜肺氧合机（ECMO）、呼吸机、医护人员防护装备、试剂盒以及各类检测分析仪器、医学影像设备、防护消毒产品等。


　　《 人民日报 》（ 2020年04月22日 02 版）
(责编：岳弘彬)
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