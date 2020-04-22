畅通经济循环 稳住企业订单（统筹抓好改革发展稳定各项工作）

当前经济发展面临前所未有的挑战。外部情况更加复杂，企业面临需求不足、订单有所下降的困难。中共中央政治局4月17日召开会议指出，坚定实施扩大内需战略，维护经济发展和社会稳定大局。

积极扩大国内需求，不失时机畅通产业循环、市场循环、经济社会循环，各地各部门切实增强紧迫感，纷纷行动起来。无论是出口转内销，还是优化销售渠道、试水新技术手段，稳住订单，开拓市场，企业的潜力正被极大地激发出来。

——编 者

网络营销——

直播带货 销路不愁

本报记者 刘晓宇

“进直播间的朋友记得先领券再购买！”“主播，我超爱漳州的巴浪鱼干和虾干！”在网络直播间里，一条条点赞漳州食品的留言在屏幕上刷过，来自福建省漳州市东山县深海渔王水产有限公司的主播何少华正忙着和网友互动，眼瞅着销量上涨，何少华开心得眼睛眯成了一条缝儿：“感谢各位亲们的支持！”

“政府顺应潮流，主动参与直播卖货，我们就保得住销路。”年前还轻松管理着8个门店的何少华，眼下已经要亲自上阵。直播这天，何少华带着员工创造了30余万元的销售额，“这可是往常一个门店20天的销售额，直播卖货帮大忙了！”

原来，为了给受疫情影响的企业纾困，漳州市商务局联合市委网信办，近期举办了一场网络直播营销活动。不仅是东山海产，松软的华夫饼、海盐小圆饼、黏牙的麻薯、香脆的冻干榴莲、新鲜的水果……这些产自漳州的休闲食品、生鲜水果、海产品，在这次直播活动中集中亮相。

仅一天时间，超过36万人观看，超10万人次点赞，5家参与直播的企业网销额达100万元以上……这份成绩单令诸多食品企业老板倍感振奋。之前还在发愁存货太多卖不出去的何少华，如今又在担心备货不足。

郑志雄是福建支点农业有限公司漳州市云霄县负责人。突如其来的疫情，着实让从事水果种植与批发20多年的他苦恼了好一阵子：“往年固定的大批发商今年不来了，枇杷马上要成熟，这么好的枇杷烂在枝头可了不得呦！”

“批发商不来，那就自己卖！”漳州市商务局联合云霄县政府，将直播间直接设在了果园里，副县长李娟亲自上阵当主播。树林掩映下，一台手机、一个支架，直播这就开始了。一个下午的工夫，郑志雄手头积压的2000多箱、近万斤枇杷，就被销售一空，“批发改零售，售价还比以往高了一点，从果园直接送到市民家，快捷新鲜！”

代工企业——

产品内销 二次创业

本报记者 李 刚

4月14日下午，在位于广州市番禺区的精明珠宝有限公司，公司设计人员和销售人员正围绕一款新的吊坠产品营销策划做最后的讨论。董事长陈世祥说，这是他们针对国内市场设计的第一款产品。“公司眼下基本没有外销订单了，于是沉下心来转型拓展国内市场。”

精明珠宝有限公司是一家有着30多年历史的珠宝首饰外贸企业，每年以“委托设计”（ODM）的形式出口各类珠宝首饰120万件。“那时候外销订单都做不过来，基本不凑国内市场的热闹。”陈世祥说。

这两年，由于国际贸易形势的变化，精明珠宝手头的订单逐渐下滑。原本以为新的一年会有改善，但疫情突如其来，目前公司没有接到老主顾的一张订单。

着急之际，一个偶然的机会，陈世祥听说有同行组织了一次直播，一晚上珠宝首饰销量达上万件。这让他意识到，国内市场如此红火，坚定了他开拓国内市场的信心。

不过，国内市场营销与做外贸有很大不同，做ODM出口，企业只需要做好设计与生产即可。而转型做国内市场营销，面临的第一个难题就是备货。

怎么备？备多少？这一切都要承担风险。如果不知道哪些款式更受欢迎，哪些款式市场不接受，一旦产品积压，就会造成很大损失。此外，还有回款问题、通路费用、进场费、终端促销……国内市场营销刚刚起步，陈世祥就感到了压力。

难归难，公司还是颇有进展。尽管目前在国内市场的出货量不到过去外销出货量的1/10，单件利润还是高了不少。这一下让陈世祥又看到了希望，在尝试线上销售的同时，线下渠道的开拓也被提上了日程，“更高档的珠宝产品还是要倚重销售代理和直销、加盟门店。”

“经过这次尝试，未来即使外贸订单增加了，公司拓展国内市场的步伐也不会停下来。”陈世祥表示，国内市场蒸蒸日上，蕴含着巨大的商机，“我的第二次创业已经在路上了！”

跨境电商——

灵活应对 海外建仓

本报记者 刘洪超

“面对疫情带来的暂时困境，我们出口企业一要坚持主业，二要灵活多变，这两方面政府都给了我们大力支持。”在中国（辽宁）自贸试验区沈阳片区的物流仓库内，方得集团总经理金雷告诉记者。

在方得公司的物流仓库货架上，一件件发往国外的泳装快件整齐码放。泳装出口一直是公司经营重点，“疫情导致很多航班停飞，物流成本大幅增加，可政府给我们这些快件一定的航空费用补贴，真是实打实帮我们减轻了负担。”方得集团沈阳区经理魏森告诉记者。

“疫情发生后，我们迅速出台了支持跨境出口的政策，从支持跨境电商平台建设、支持跨境电商落户、支持跨境电商经营主体培养等方面支持企业发展。”沈阳市商务局电子商务处处长李犁说。不仅如此，沈阳市还在跨境电商前期建设、物流场所建设等投资项目上提供补贴和支持。

由于海外疫情形势的变化，方得集团的一些老客户提出需求，想从国内购买一些防疫用品，尤其是口罩。“我们一来没有生产资质，二来也没有防疫用品的进货渠道。”金雷犯了难。

就在这时，金雷收到了李犁发来的沈阳市所有能够生产防疫物资的企业名录。“还是中英文对照的，一下子为我们找到了进货渠道。”可光买到防疫物资还只是第一步，公司没有医疗器械经营许可证，不能组织出口。于是，沈阳市为企业建立的疫情物资应急审批“绿色通道”就发挥了作用，原本需要3个月才能拿到的手续，方得集团15天就顺利拿到。金雷告诉记者：“机遇与危机并存，疫情使得多频次、小批量的海外需求越来越多，这也为我们拓展市场打开了窗口。”

出口企业如果要缩短物流时间、降低成本，海外仓的建设是绕不开的。“公司在韩国、日本、澳大利亚已建成海外仓，并提供品牌推广、营销接单、售后服务、物流配送等功能。目前，在美国、德国的海外仓也正在选址。”金雷信心满满。

图片说明：

图①：福建省漳州市一家食品企业负责人在直播带货。

游斐渊 蔡实辉摄影报道

图②：精明珠宝的设计人员正在为针对国内市场设计的产品制版。

本报记者 李 刚摄

图③：方得集团位于沈阳的物流仓库内，工人在紧张地处理快件。

本报记者 刘洪超摄

图④：河北沧州韵翔纸箱机械有限公司在做好疫情防控的同时，加大力度对产品进行技术创新和提档升级。目前，该企业海外业务订单增长势头强劲。图为公司员工正在生产包装机械。

傅新春摄（人民视觉）

《 人民日报 》（ 2020年04月22日 07 版）

(责编：岳弘彬)