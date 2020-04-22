湖北一季度GDP同比下降39.2%

新华社武汉4月21日电（记者徐海波 乐文婉）湖北省统计局21日晚发布消息，根据地区生产总值统一核算结果，2020年一季度全省地区生产总值为6379.35亿元，按可比价格计算，比上年同期下降39.2%。

2020年一季度，湖北省第一产业增加值为540.68亿元，下降25.3%；第二产业增加值为2146.96亿元，下降48.2%；第三产业增加值为3691.71亿元，下降33.3%。全省规上工业增加值同比下降45.8%，降幅比1-2月收窄0.4个百分点。全省41个行业大类中，除烟草制品业、其他采矿业、石油和天然气开采业3个行业增加值保持正增长外，38个行业同比下降，其中27个行业降幅比1-2月收窄。

统计数据显示，湖北全省投资活动放缓，全省固定资产投资下降82.8%。基础设施投资下降84.4%；民间投资下降82.6%；工业投资下降85.0%。全省房地产开发投资完成257.22亿元，下降73.7%。全省商品房实现销售面积317.29万平方米，下降80.3%，实现销售额210.87亿元，下降85.0%。

同时，全省消费市场缓慢恢复，共实现社会消费品零售总额2939.43亿元，同比下降44.9%。全省货物进出口减缓，完成人民币计价进出口总额627.5亿元，下降20.9%。财政收支下降，地方一般公共预算收入完成542.49亿元，下降47.6%。CPI继续上涨，PPI略有回落。居民可支配收入减少，全省城镇常住居民人均可支配收入9412元，下降11.8%；全省农村常住居民人均可支配收入4085元，下降10.2%。

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