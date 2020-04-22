原标题：稳住制造业龙头 武汉478家规上工业企业全部复工

稳住制造业龙头

——“武汉打响经济发展战”系列报道之二

湖北日报全媒记者 唐晓安 通讯员 张敏

4月20日，武汉“解封”后第13天。

地处武汉西南的武汉开发区，尽管大雨笼罩，但难掩活力恢复。

街头，一辆辆标着“东风本田储运”字样的集装箱物流车，正往来运送零部件；一台台长板拖车，载着刚下线的汽车、家电，驶向港口或高速。

沿工业园区穿行，东风本田、东风乘用车、神龙、格力、美的等企业周边马路一侧或厂区停车场，整齐停放的上班私家车，一眼望不到边。

各企业车间流水线上，轰鸣的机器声中，两班倒、三班倒的人工作业，24小时不间歇的机器臂，呈现出一派火热场景。

商超也开业了，那个熟悉的“不夜城”回来了。

478家规上工业企业全部复工

在武汉工业版图上，武汉开发区是一个以汽车、白色家电等制造业为主的集聚区。

沿13公里长的东风大道两侧，聚集着2万多家企业，包括4家整车厂、12家总装工厂，汽车零部件企业500多家，54家世界500强企业；年产汽车百万辆，家电近2000万台套。2019年，实现规上工业产值3035亿元，占全省1/15、武汉市1/5。在全国219家国家级经开区中，综合实力位列前十。

正如此，抓住武汉开发区这个工业经济支撑、龙头，方能稳住武汉工业经济基本面。

4月8日零点，武汉“解封”，武汉开发区历经艰难，终浴火重生。

近半个月来，好消息不断：

4月8日，武汉“云签约”隆重举行。东风新能源及智能化产业园等6大项目落户武汉开发区，总投资221亿元。项目涉及下一代汽车、现代物流、企业总部、科研中心、智能家电、智能制造等。

4月10日，7大重点项目在武汉开发区集中开工，总投资303亿元，项目既包括推动产城融合的亮点区块，也含延伸产业链的汽车零部件项目。

4月中旬，东风风神全面焕新计划开启，今年拟推出5款新车，标志着这个近几年不断交出靓丽成绩单的自主品牌车企，在创新路上正不断高飞。

4月20日，东风标致宣布全新一代2008燃油版和电动版同步开启预售。

武汉开发区最新统计信息显示，截至4月20日12时，该区“四上”企业1132家已全部复工复产。其中，478家规上工业企业已全部复工复产，复岗率83.5%，比上一日提高1.4个百分点；216家规上服务业企业已全部复工复产，复岗率90.7%；154家限上批零住餐业企业已全部复工复市，复岗率84.6%；212家资质以上建筑业企业已全部复工复产，复岗率90%，比上一日提高0.4个百分点。

纾困解难，全方面精准展开

汽车产业牵一发而动全身，面对激烈市场竞争和长时间停工，重启并非易事。

一个多月来，在国家、省和武汉市“点对点”协调与支持下，东风本田、东风乘用车、神龙武汉工厂相继复工。

东风本田是全省规模最大的单体工业企业，生产的多款汽车俏销海内外。自3月11日实现复产，到目前已“满血复活”，在汉三个工厂，产能均已恢复到疫前日产3000多辆正常水平。

3月25日下午3点，神龙公司武汉工厂制造三部总装车间内，一辆全新一代东风标致2008缓缓驶出生产线，标志着武汉工厂正式开启复工。

“稳步复工复产以来，公司上下在加班加点赶订单，努力把失去的时间赶回来。”4月21日，神龙武汉工厂相关负责人介绍。

纾难点解痛点。围绕企业员工返岗、人员招聘、资金短缺，开展“贴身”服务，武汉开发区，打出了系列组合拳。

东风本田、美的、格力等单个企业员工数均在4000人以上。为保障复工企业职工回得来、住得下、行得顺、干得好，武汉开发区成立工作专班，点对点开通通勤公交车，接送职工安全返岗，筹建职工宿舍，开通职工免费通行专车等。

为缓解部分企业资金紧张，武汉开发区一方面开展线上线下银企对接会，一方面设立10亿元中小微企业纾困资金，解企业复工燃眉之急。

“在汽车零部件产业园帮扶下，本月底，我们向汉口银行申请的300万贷款有望到账。”4月17日，武汉瑞丽森设备工程有限公司总经理曾志乾说。

针对部分企业缺工，武汉开发区已举办多场线上线下招聘活动。14日，该区15家优质企业前往英山招聘，当日达成就业意向242人。

4月21日，武汉市重启后首场线下招聘会在7个区同步进行，武汉开发区线上31家、线下26家参与，现场提供岗位872人，达成就业意向119人。

疫情未改投资与引才吸引力

4月20日上午，武汉开发区南太子湖创新谷，尽管四周除一个出入口，仍被各类挡板围着，但园区一条主干道两侧，停放着近百辆园区员工私家车，显示这个被称为武汉开发区四大“未来梦工厂”之一的所在地，人气正在快速恢复。

南太子湖创新谷以打造下一代汽车，智能设计、制造、装备及车联网等产业为主的创新谷，近年来已吸引一大批创新创业人才与项目集聚。

其中，南太子湖创新谷二期，主体由启迪协信运营。

“疫情虽对公司发展形成较大冲击，但不改公司加大在武汉投资力度。”启迪协信集团助理总裁、启迪协信武汉科创园总经理祁英颉介绍，公司看好武汉和武汉开发区，源自对这一方发展前景的认同。

祁英颉说，武汉产业基础雄厚、九省通衢要塞、全国三大智力密集区等得天独厚的发展条件，是公司长期看好武汉的信心。武汉开发区作为中国车都，近年来围绕下一代汽车、机器人、智能家居、通用航空、生物医药等产业，转型不断提速。

启迪协信源自清华大学，去年12月启迪协信武汉科创园开园运营以来，已吸引60个重大科创项目落户，均为高端人才项目。新落户的芯擎科技，研发团队绝大多数曾就职于英特尔、高通、IBM、AMD、飞思卡尔、摩托罗拉、恩智浦、海思等企业。新落户的比西迪公司创始人韩建涛，从师2019年诺贝尔化学奖者得主、被称为“锂离子电池之父”的Goodenough。

“3月30日复工以来，又有两家企业落户。”祁英颉介绍。

(责编：冯粒、曹昆)