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需求有序释放  市场逐步回暖

钢铁行业转型拓展新市场（产经观察·复工复产一线调查②）

本报记者  刘志强

2020年04月22日08:45  来源：人民网－人民日报
 

　　日前，工人在唐山市丰润区一家钢铁企业炼钢炉前工作。
　　新华社记者 杨世尧摄

　　钢铁，工业的“粮食”；钢铁业，国民经济的重要支柱产业；中国钢铁业，世界钢铁业的“半壁江山”。突如其来的疫情，对我国钢铁业的生产运行造成哪些影响？企业能否战胜困难、度过危机？市场的变化又带来哪些新机遇？围绕这些问题，记者调查采访了多家钢铁企业、多位行业专家。

　　物流瓶颈及时打破，下游行业复工复产

　　钢铁市场逐步回暖

　　“2月10日，800吨；2月20日，2000吨；2月25日，3000吨；3月初，4500吨，基本恢复往年水平。”看着连日攀升的钢材出货量曲线，河北永洋特钢公司办公室主任贾发岭长舒了口气，“3月份以来，公司经营逐步恢复正常。”

　　“从紧张、焦虑到坦然应对、从容坚定。”过去3个月，不少钢铁企业有着与永洋特钢相似的经历。在我国，多数钢厂以高炉—转炉长流程为主，生产具有连续性，通常在春节期间也不停工。然而，疫情的袭来却打乱了不少钢厂的生产节奏。

　　“最大难题是物流受阻。”贾发岭告诉记者，由于春节前后各地加强了交通管控，原料运入和产品外运受到不小影响，“公司节前备下了1个月的原材料，倒是能让生产线转起来，可车辆进不来、产品出不去。”到2月中旬，企业库存一度达到17万吨，比正常水平高出一倍多，“连角落都堆满了货，我们一直犹豫停不停工”。

　　贾发岭的担心，随着物流的日渐畅通逐步消散，“2月17日起，疫情防控期间全国高速公路免费通行的政策落地，一下子调动起货运企业的积极性。2月下旬，各地陆续放开交通管制，公司再没遇到什么物流问题，行业运转也开始恢复正常。”据中国钢铁工业协会（简称“中钢协”）统计，到2月21日，钢铁会员企业开工率已达96%，长流程钢铁企业基本都在保持生产。

　　受疫情影响，建筑、机械、汽车、造船、家电等主要用钢行业延期开工，导致下游需求下降，不少企业或主动或被动地减产限产、停产检修。沙钢集团一度停产了3座电炉、3条棒材线，2月份产量下降9%左右。

　　从工信部发布的数据来看，1—2月，中国钢材价格指数平均为103.34点，同比下降3.3%；黑色金属冶炼和压延加工业营业收入8219.4亿元、实现利润总额128.9亿元，分别同比下降11.4%、34.4%。需求延迟、市场低迷、钢价下跌、收入利润下滑，成为前两个月钢铁企业面临的共性难题。

　　“疫情不会影响经济长期向好的基本面，有竞争力的企业也绝不会轻易被疫情击垮。”正如沙钢集团董事局主席沈文荣所言，压力面前，绝大多数钢铁企业有足够的底气战而胜之。

　　“河北邯郸周边的钢铁企业目前都熬了过来。”贾发岭认为，经历去产能之后，目前存活下来的钢铁企业大多“身强力壮”，2016年、2017年部分钢材产品吨钢利润一度升至千元，也让不少企业拥有了挺过去的“本钱”。

　　“供给侧改革的深入推进，使钢铁企业实力明显增强，抗风险能力明显提升，特别是资金效率明显改善。”中钢协副会长骆铁军分析，虽然当前钢铁企业资金回笼难度有所加大，但资产负债率仍处健康水平，“随着需求恢复、库存下降，钢价有望止跌趋稳，资金紧张会有所缓解。”沙钢集团常务副总裁陈少慧也表示，国家为帮助企业出台了一系列金融、财税政策，“即便有些企业现金流可能出现问题，也能通过贷款展期和增贷渡过难关。”

　　“最困难的2月份已经过去了。”进入3月以来，随着各行各业复工复产逐步加快，钢铁行业正持续回暖：3月初，中国宝武复工率达到92%左右，产能利用率达到了94%左右；3月下旬，沙钢恢复产销平衡；4月初盘点，河北永洋特钢在3月份实现盈利，扭转了前两个月的亏损局面。

　　下游需求有望企稳回升，整体库存仍处较高水平

　　企业要合理调整生产节奏

　　“对需求端的影响大于生产端”，是不少钢铁业人士对疫情影响的基本判断。身处原材料行业，许多钢铁企业在市场供大于求的当下，时刻关注着下游市场需求的变化。

　　一些领域的需求确实出现了收缩迹象。有企业表示，虽然近期国内汽车主机厂陆续恢复生产，但产量不及以往，4月份汽车钢订单量有所下降；有企业反映，国际疫情的持续蔓延，对钢材以及家电等下游行业的出口造成不小影响，钢材出口需求不容乐观。

　　更多人看到的，是种种积极有利因素。“短期来看，疫情对钢铁行业的影响主要集中在一季度，随着疫情防控向好态势进一步巩固、逆周期调节力度加大、稳增长措施落地，钢材需求有望企稳回升。”中钢协党委书记、执行会长何文波预计，第二季度起，钢铁行业生产经营形势将有所好转。

　　建筑用钢需求有望攀升。“‘新基建’最近很热，我们也在密切关注，想看看会给钢铁业带来什么机会。”在贾发岭看来，虽然新型基础设施建设突出的是“数字化”，但大多数设备制造依然离不开钢材。冶金工业规划研究院院长李新创也认为，下一步，铁路、公路、机场、港口等基础设施，以及5G基站、特高压、新能源汽车充电桩建设等与新型城镇化有关的建设项目将陆续落地，进而带动建筑用钢需求提升。

　　制造用钢需求总量稳定。“工业企业复工复产后，可通过提高产能利用率填补停工期间的产量损失，短期内生产节奏被打乱对全年制造用钢需求的影响有限。”何文波补充道，疫情期间消毒柜、除菌洗碗机、空气净化器等健康类小家电逆势增长，也会给钢铁业带来新的需求增长点。

　　特殊时期研判市场，无需悲观，也不能盲目乐观。据统计，虽然3月份重点钢铁企业整体库存有所降低，但总体仍处较高水平。单看企业库存指标，3月下旬为1806.7万吨，比3月上旬最高时下降了15.6%，但相较年初，还是有89.5%的增幅。中国宝武钢铁集团董事长陈德荣分析，钢铁业正常运转需要依靠下游行业复工复产，虽然下游企业陆续复工，但产能利用率提升尚需过程，钢铁企业消化库存也需再等待一段时间。

　　“一个行情一个活法。”在贾发岭看来，当前形势下，钢铁企业更要稳扎稳打，“生产上，要根据需求释放节奏谨慎排产，如果大家都‘多干快上’，库存问题会更严重；销售上，薄利多销、抓紧出货，尽量回笼资金，再根据形势一步步扩大生产。”鞍钢集团也采取了一系列应对策略：在保产前提下，控制合理库存，降低库存资金占用；控制采购节奏，做好采购风险防控；利用好期货工具，降低采购成本，规避市场风险……

　　日前，中钢协已呼吁钢铁企业紧盯下游需求动态，根据本企业订单、资金、运输等情况，及时、合理调整生产节奏，加强行业自律，自觉防控风险，避免恶性竞争。从3月份数据来看，钢铁业基本做到了这一点——重点统计钢企累计平均日产粗钢、钢材分别为169.5万吨、176.6万吨，环比分别下降3.1%、1.7%。

　　加快智能制造、技术创新、重组整合

　　抓住产业优化升级机遇

　　凡事皆有两面，挑战背后有机遇。疫情虽对钢铁业造成短期冲击，却也让企业更加看清了未来发展的方向。不少企业表示，将迎难而上、抓住机遇，推动产业优化升级。

　　让制造“强”起来——加快智能制造，增强抗风险能力和综合实力。

　　控制室一律集中、操作岗位一律用机器人、设备一律远程监控、销售采购等服务一律上线——作为全国钢铁业“领头羊”，中国宝武2018年起推进的智能制造“四个一律”为应对风险提供了有力武器。“由于实现了远程运维，现场不需员工，宝钢股份宝山基地受到波及很小。”在陈德荣看来，疫情冲击让大家对智能制造的认识更加统一，投资意愿更强烈。

　　“疫情期间，智能化水平成为左右企业正常生产的一个关键因素。”李新创认为，钢铁行业应以此为契机，抓紧做好数字化、网络化、智能化升级工作，补齐生产过程自动控制系统、定制化智能制造、智能化硬件等方面短板。

　　让产品“精”起来——加快技术创新，提升产品附加值和竞争力。

　　“像兴澄特钢这样的企业，生产的都是高附加值的特钢产品，毛利是普钢的两三倍，这就是我们的榜样！”贾发岭越发清晰地认识到，今后钢铁企业不能只生产普通货品，而要通过转型升级，走竞争差异化、产品特色化之路，“只要产品过硬，企业在市场波动时也能站稳脚跟。”

　　“当前疫情在全球蔓延，产品进口、技术引进、人员交流等受到一些影响，钢铁业应以此为契机打破‘等、靠、买’念头，提高自主创新能力。”李新创建议，下一步应调动产业链上下游创新资源，营造产学研用一体的创新生态，推动高铁列车车轴、车轮、轴承、高磁感取向硅钢等关键产品实现技术突破。

　　让结构“优”起来——加快联合重组，适当提高行业集中度。

　　“中国钢铁产量大，但存在企业规模小、分布散、装备水平低、行业秩序比较乱的情况。”陈德荣认为，这就要求我国钢铁业提高集中度，而眼下最合理、最经济也最快速有效的方式，就是联合重组并购，“企业单打独斗能力有限，重组则会带来多方共赢。”李新创表示，疫情影响下，部分企业经营效益下滑，有的出现了周转资金紧张，重新唤起了重组意愿，“钢铁业迎来了兼并重组的窗口机遇期。”

　　陈德荣表示，中国宝武完全有信心和决心经过努力完成全年目标；沈文荣表示，沙钢要扛起责任、经受考验、积极作为，千方百计把耽搁了的时间抢回来……展望未来，一家家钢企像坚韧的钢铁一样充满信心、斗志昂扬！


　　《 人民日报 》（ 2020年04月22日 18 版）
(责编：任妍、杨曦)
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