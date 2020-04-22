为企业复工复产当好“店小二”（新视点）

“我是学机电专业的，今年6月毕业，经开区有企业需要吗”“看到海立电器在招质量管理人员，不知企业有什么要求”……前不久，江西南昌经济技术开发区举办的今年第三期线上直播招聘会上，求职者纷纷留言，两小时内40多家企业发布了500多个岗位信息，17万多人次参与在线互动。
“受疫情影响，公司一些岗位用工缺口不小。这次直播我们拿出40多个招聘名额，收到不少人才信息，收获满满。”江西佳因光电材料有限公司宣讲人管子平说。
南昌经开区是江西省第一家国家级经济技术开发区，现有企业6000余家，其中高新技术企业176家。为帮助企业顺利复工复产，南昌经开区多措并举，通过当好“店小二”等方式，确保复工有人、就业有路、困难有助、补贴有道。
“我们在江西本地有12家上游供应链企业，其中8家都在南昌经开区，另外下游的空调企业奥克斯也在这里，需要产业链协同复工。”南昌海立电器有限公司副总经理王轶说，为尽快打通产业链，10多家企业一起向南昌经开区经济贸易发展局递交了复工申请，“一手抓疫情防控，一手抓经济发展，经开区在全市率先设立了一站式复工复产服务中心，原来要审批3天，现在只用10分钟就办好了。”
上下游产业链全面复产，企业生产线满员上岗……王轶告诉记者，企业产能已经全面恢复，4月将实现185万台的最高月产能，“我们要用二季度的满产满销来补回一季度的损失。”
为了帮助企业顺利复工复产，南昌经开区还采取“一企一策”“一企一人”挂点联络员的措施，帮助企业建立疫情防控体系。同时，区纪工委监察组强化作风监督，压实挂点联络员的工作责任，督促其主动靠前以最优服务、最高效率、最便捷方式，为企业解决实际问题。
走进南昌硬质合金有限责任公司精密工具生产车间，88台开槽机全速运转。“我们的铣刀工具在电子产品印刷电路板领域应用广泛，目前已接到很多海内外订单。”南昌硬质合金有限责任公司副总经理张宇奇说，挂点联络员就像是“企业管家”，“在挂点联络员的协调帮助下，公司的物流成本比之前降低30%，复工以来公司已有数批订单通过空运、水运途径发往日本、韩国等国家。”
今年2至3月，南昌经开区145家企业仅社保支出一项就节约成本约660万元；截至3月底，符合条件的102家中小微企业稳岗返还资金390万元已全部发放到位。此外，南昌经开区已向首批受疫情影响较重的30家企业提供“财园贷”1.33亿元，积极协调各驻区银行向全区各类企业新投放信贷资金30.27亿元，有力解决了企业资金周转问题。未来，该区将以江西内陆开放型经济试验区建设为契机，瞄准“跨入五千亿、进军三十强”的目标，不断加快产业发展、产城融合、改革开放、创新创造步伐，努力打造成为江西省内陆开放型经济新高地。
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