厂办大集体改革已完成1.3万户（资讯速递）

本报电 日前，国务院国资委发布消息：2019年以来，国有企业厂办大集体改革取得明显进展。截至2019年底，全国厂办大集体已经完成改革1.3万户，完成率70.1%；安置在职职工140.2万人，完成率75.1%，超额完成年度目标任务。

据介绍，改革实现了厂办大集体企业与主办国有企业的分离，减轻了国有企业负担，促进了国有企业轻装上阵、公平参与竞争。改制的厂办大集体企业成为产权清晰、面向市场、自主经营、自负盈亏的独立法人实体，企业活力不断增强。关闭破产的厂办大集体职工接续了养老保险和医疗保险等各项社会保险关系，得到妥善安置。

（刘志强）

《 人民日报 》（ 2020年04月22日 18 版）

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