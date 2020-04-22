线上“拼单” 购销两旺（消费视窗·走近线上新型消费②）

疫情防控期间，社区线上团购很流行。图为湖北省武汉市青山区红钢城街道青扬社区工作人员正在整理为居民团购的生活必需品。

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线上团购为消费者带来物美价廉的商品和互动分享的购物体验，成为不少居民的消费新选择。在拼团过程中，要选择信誉度好的平台和商家，购买真正有口碑的好商品

●江苏南京消费者陈怡——

“团”来的商品物美价廉

“朋友刚给我分享了她最新购买的广西沃柑，10斤只要22.9元，我正打算跟着她‘拼团’尝鲜呢！”家住江苏省南京市江宁区的陈怡最近尝试了在线团购。

所谓在线团购，是指一定数量的消费者通过互联网渠道组织成团，以折扣价向经营者购买同一种商品或服务。对于商家而言，团购能够实现规模效益、降低成本，所以商家愿意向消费者提供优惠的价格，消费者得到实惠也愿意团购，从而实现双赢。

刚开始，陈怡对团购这种模式有些担心：“‘团’来的商品价格便宜，质量能好吗？买来的东西如果用不了，能退吗？会不会没有保障？”

两个月前，陈怡的好朋友给她发送了某电商平台的一条优惠信息：新用户首次注册登录，可以领取团购平台的无门槛优惠券。朋友对陈怡说，可以先领取优惠券下一单试试。

在朋友的帮助下，陈怡在线拼购了一箱新疆阿苏克苹果，5元优惠券抵扣后，只花了12.58元，而且还包邮、商家免费送货上门。

“本来也没抱多大期望，却带来了意外的惊喜，苹果脆甜可口，包装也很贴心，总体让人很满意。”陈怡说，有一个苹果在运输过程中磕坏了，和商家说了一下，卖家立刻给予赔偿，服务周到细致。

陈怡发现，在线团购其实很容易掌握：既可以在线发起拼团，等待网上其他的消费者拼团，也可以参加别人发起的拼团，人数满足要求就能成团，下单后等着商家发货即可。通常，大家都愿意将链接发送给家人、好友、同事，大家一起在线拼团。“现在家里的水果、日常生活用品都是团购买来的。我妈也被我带动了起来，隔三差五就在家庭群里分享自己的团购清单。谁不喜欢物美价廉的商品呢！”陈怡说。

火爆的在线团购不仅为消费者提供了高性价比的商品，还能联络感情，“有好吃好玩的东西当然想分享给亲朋好友，通过分享也很容易激发人们的购物愿望。”陈怡表示。

●上海某社区团购团长陈耕——

社区团购大有可为

“陈团长，咱们这周‘团’点什么呀？有啥好东西推荐吗？”“陈团长，上次‘团’的牛肉不错，咱们最近再‘团’一次？”家住上海浦东新区尚海郦景小区的陈耕每次打开小区的微信群，都会看到邻居们发来的团购建议。

疫情期间，小区居民们最期待的就是社区线上团购活动。不用外出去逛超市、不用额外下载APP，坐在家里就能收到价廉物美的商品。

作为小区居民团购的团长，36岁的陈耕不负众望，每周都会考察挖掘出几款优质商品供邻居们挑选，大家选定后，陈耕会通过“快团团”小程序发布开团信息，分享至团购群，注明商品名称、重量、价格等，其他居民只需在群里点开链接、加购支付即可。然后，陈耕根据最终的订单信息跟商家订货，商家直接送货到小区，陈耕和群里的志愿者再一起将商品分发给邻居。

其实，陈耕并不是专门做团购业务的，他只是小区里一个普通住户，由于平日里为人热情，常常热心参与小区活动，邻居们都认识他、信任他。最初，只有部分邻居在群里不定期团购食品，随着团购需求越来越大，新加入的成员越来越多，团购频率也从每周一次提高到了一周两次。

由于团购量大，且买家集中在一个小区，团长直接向供应商下单，统一送货上门，省去了许多中间环节，减少了供应商经营和配送成本，因此他们“团”来的商品价格比个人单独购买便宜不少。

“比如我们常买的黑鱼片，同样的规格在一些电商平台要卖20多元一包，我们拼团后购买只要十几元。”陈耕说，“团购真的能让买家享受到实惠和便利。”

“在线拼团很方便。”陈耕说，最初在群里发起团购时，要靠邻居们在群里接龙报数，再手动统计订单信息，每次二三百单的量，容易出错或漏单，“后来拼多多推出了‘快团团’的团购小程序，团长可以直接在小程序中发起开团信息，大家在小程序中跟团，在线完成订单，最大程度减少失误。”陈耕表示，使用“快团团”后，小区团购进行得更顺利，“疫情期间，群里每周平均团购金额达8万元，少的时候也有五六万元。”

如今，随着陈耕的名气越来越大，周边小区也有业主找到了他，希望能跟着一起参加团购。“社区线上团购的潜力还没完全发挥出来，未来还将大有可为。”陈耕说。

●专家建议——

选择信誉度好的平台和商家

当前，团购电商平台、微信团购群、团购小程序，形式多样的在线团购正改变着人们的购物习惯。以同程生活精选、考拉精选、兴盛优选、美家买菜、食享会、十荟团等平台为代表的团购平台，在互联网和线下零售行业中掀起了一股创业热潮，许多企业和创业者，都开始进入社区线上团购市场，受到市场欢迎，不少平台的单月流水已过亿元。中商产业研究院发布的数据显示，2018年中国拼购电商用户规模突破了3亿人，今年将接近5亿人，疫情期间更多用户接触了在线团购。

中国社会科学评价研究院院长荆林波表示，在线团购备受青睐的原因在于价格优势明显。同时，商业模式的创新正带来新变革，在线团购模式充分挖掘了消费者的潜在需求，大量的消费者聚集起来向上游生产商集合竞价，过去以生产企业为中心的少批量、大规模的生产模式正走向以消费者为中心、先有需求再有生产的个性化定制模式，能够激发社会生产力的活跃和生产效率跃升。

在线团购模式虽好，但在发展过程中也出现了一些不规范的行为，一些商家以低价宣传吸引消费者购买，却通过虚假折扣、搭售其他商品等手段谋取不法收益，损害了消费者的权益。荆林波认为，之所以出现这种情况，是因为一些商家急功近利，只看见了短期蝇头小利，忽略了口碑才是正道，想要走得长久，还是要保证商品质量。

消费者也要注意理性消费，量力而行。荆林波表示，由于团购价格相对较低，又有熟人或团长推荐，一些消费者会出现冲动、跟风消费行为，在没有充分了解团购内容的品质、规格、用途等情况下，盲目跟团消费，购买后才发现自己根本不需要而将商品束之高阁。“还是要了解自己真正的需求，买到真正用得上又实惠的商品。”荆林波说。

专家提醒，在拼团过程中，要选择信誉度好的平台和商家，要注意商品详情页的介绍，购买真正有口碑的好商品。尽量选择口碑好、规模大的网站进行团购；支付选择第三方支付平台进行，不要轻易向不可靠、身份不明的团购发起人直接转账付款；谨慎填写或授权使用个人信息，注意保护隐私性较强的个人信息；一旦出现团购消费争议，消费者可向平台或团长反映问题，由其与供货商联络，通过协商的方式快速化解纠纷，协商不成的，可拨打12315热线投诉举报。

《 人民日报 》（ 2020年04月22日 19 版）

(责编：任妍、杨曦)