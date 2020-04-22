人民时评：“直播带货”创新消费方式

线上新型消费方式不断涌现，在一定程度上弥补了线下消费的不足，起到了扩内需、促消费的作用

把复工复产与扩大内需结合起来，把被抑制、被冻结的消费释放出来，把在疫情防控中催生的新型消费、升级消费培育壮大起来，使实物消费和服务消费得到回补

这段时间，“直播带货”成为消费热词。4月15日，湖北省30个县的县长在直播间“为湖北拼个单”；山东烟台海阳市副市长发起“博士市长助力农产品”，视频播放量突破200万；同时，一些公众人物“直播带货”的交易额不断刷新纪录。“直播带货”作为一种线上新型消费，在新冠肺炎疫情防控大背景下正受到越来越多的青睐。

最近，中央政治局召开会议强调，“保持线上新型消费热度不减”。“直播带货”、线上团购、在线教育……疫情防控期间，线上新型消费方式不断涌现，在一定程度上弥补了线下消费的不足，起到了扩内需、促消费的作用，并展现出强大的生命力。随着“直播带货”开始流行，更多用户涌入直播间，尝鲜直播购物；更多企业家与创业者也开始捕捉新的消费热点和商机。

除了营销技巧之外，“直播带货”的流行也有着深层次原因。直播经济蓄力已久，已有成熟的商业模式；再加上受疫情影响，消费者足不出户推动“宅经济”发展，线下客源稀少促进企业商家转向电子商务谋生存。从直播助农到直播售楼，从直播卖车到直播卖飞机，直播销售的边界不断扩大。直播经济的火热，可谓顺势而成。

当然，“直播带货”能量巨大是一回事，做好直播销售、打造直播生态则是另外一回事。对于消费者而言，“直播带货”在方便购物的同时，也存在虚假宣传、货不对板、假冒伪劣、售后维权等问题。这启示直播电商，不讲诚信可能一时走得快，但绝对走不远。解决诚信问题、涵养行业生态才是制胜之道。此外，中国消费者协会前不久发布报告显示，37.3%的受访消费者在直播购物中遇到过消费问题，但仅有13.6%的消费者进行投诉。网络直播并非法律盲区，市场监管者需尽早完善制度，畅通维权渠道，更好地呵护直播经济的良好生态。

放在疫情防控大背景下来看，推动线上新型消费发展，实现线上线下相融合，对提振经济动能具有非常重要的意义。随着国外疫情持续扩散蔓延，世界经济贸易增长受到严重冲击，我们必须立足于扩大内需、促进消费来应对外部环境变化、稳定经济增长。这就要求把复工复产与扩大内需结合起来，把被抑制、被冻结的消费释放出来，把在疫情防控中催生的新型消费、升级消费培育壮大起来，使实物消费和服务消费得到回补。在这方面，培育以“直播带货”为代表的线上新型消费发挥着重要作用，需要政府部门与电商平台共同为直播经济涵养良好生态，以“直播带货”为突破口带动更多消费。

顺应网络化、数字化、智能化的趋势，不仅能用“直播带货”等方式激活消费一池春水，还能化危为机，实现经济转型升级。

《 人民日报 》（ 2020年04月22日 05 版）

(责编：任妍、杨曦)