着力扩大国内需求，是对冲世界经济下行风险的必然选择，也是我们应对各种风险挑战的战略基点。

4月17日，习近平总书记主持召开中央政治局会议，强调要坚定实施扩大内需战略，并对积极扩大国内需求作出工作部署、提出明确要求。各地区各部门要把思想和行动统一到党中央决策部署上来，坚决贯彻落实党中央关于当前经济社会发展工作的总要求。

随着国际疫情持续蔓延，世界经济下行风险加剧，不稳定不确定因素显著增多，全球生产和需求遭受全面冲击。我们要加强对国际经济形势的研判分析，及时制定有针对性的政策举措，尽力做好稳外贸工作，努力保持国际供应链畅通，保障各类经贸活动正常开展，推动共建“一带一路”高质量发展。同时，必须坚定实施扩大内需战略，在疫情防控常态化前提下全面复工复产复商复市，立足国内畅通产业循环、市场循环、经济社会循环，维护经济发展和社会稳定大局，确保完成决战决胜脱贫攻坚目标任务，全面建成小康社会。

内需是我国经济发展的基本动力，扩大内需也是满足人民日益增长的美好生活需要的必然要求。我国拥有超大规模市场，拥有全球最大中等收入群体，消费升级方兴未艾，已成为全球第二大消费市场。消费对经济发展具有基础性作用，连续多年成为我国经济增长的第一拉动力。我国正处于新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化快速发展阶段，投资需求潜力仍然巨大。投资相比消费和外贸，乘数效应大，受疫情影响制约少，对经济增长的拉动作用明显，有效投资增长必然带动消费市场拓展。坚定实施扩大内需战略，把我国超大规模市场优势和内需潜力充分激发出来，将有力推动我国经济攻坚克难，把疫情造成的损失和外部环境影响降到最低限度。

坚定实施扩大内需战略，重在把扩大内需的各项政策举措抓实抓细抓落地。要释放消费潜力，扩大居民消费，适当增加公共消费。要积极扩大有效投资，实施老旧小区改造，加强传统基础设施和新型基础设施投资，促进传统产业改造升级，扩大战略性新兴产业投资。要调动民间投资积极性，加大对民间资本参与重点领域项目的支持力度。要支持部分外贸产能转向国内市场，支持企业出口转内销。要着力帮扶中小企业渡过难关，加快落实各项政策，推进减税降费，降低融资成本和房屋租金，提高中小企业生存和发展能力。要保持我国产业链供应链的稳定性和竞争力，促进产业链协同复工复产达产。要切实做好民生保障工作，加大脱贫攻坚力度，复工复产中优先使用贫困地区劳动力，确保如期全面完成脱贫攻坚任务。要抓好重点行业、重点人群就业工作，把高校毕业生就业作为重中之重。要完善社会保障，做好低保工作，及时发放价格临时补贴，确保群众基本生活。我国粮食安全有充分保障，要抓好农业生产和重要副食品保供稳价，夯实农业基础。要继续打好污染防治攻坚战。要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，促进房地产市场平稳健康发展。

当前，我国经济社会运行在常态化疫情防控中逐步趋于正常，生产生活秩序加快恢复，复工复产正在逐步接近或达到正常水平，应对疫情催生并推动了许多新产业新业态快速发展，我国经济展现出巨大韧性。只要我们坚定必胜信心，敢于迎难而上，善于化危为机，把我国发展的巨大潜力和强大动能充分释放出来，就一定能牢牢把握发展主动权，迎来更好发展。

《 人民日报 》（ 2020年04月22日 01 版）

(责编：任妍、杨曦)