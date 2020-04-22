“互联网+”推动湖北经济复苏

4月12日，在湖北省十堰市郧阳区电商服务中心“谢谢你为湖北拼单”直播间，主播直播带货为农副产品代言。

曹忠宏摄（人民图片）

4月10日，在中国石化易捷开展的我们“易”起支援湖北公益直播活动中主持人在介绍当地农产品。

胡庆明摄（人民图片）

湖北各省市正有序复工复产。连日来，各大互联网平台纷纷推出“大招”，帮助湖北农产品、生鲜品销售流通，同时助力湖北经济恢复及当地企业复工复产。

促销售——

“湖北货”走进千家万户

最近，购买湖北美食、湖北特产的消费旋风席卷各大电商平台。热干面、小龙虾、洪湖藕、秭归橙……来自全国各地的网友们在网上踊跃下单，琳琅满目的“湖北货”走进千家万户。

一段时间来，各大电商平台纷纷开通湖北频道、“湖北馆”等板块，让消费者“一键直达”湖北产品销售专区。

点开淘宝手机客户端，搜索“湖北助农”后即可进入“爱心助农，湖北加油”专区。在这里，来自50个原产地的2万款湖北农产品正在热销。据了解，淘宝宣布在4月至6月期间，将举办超过100场针对湖北农货的销售活动。在抖音APP内搜索“助力湖北”，可以看到“湖北重启，抖来助力”援鄂复苏计划专题页面。近日，拼多多与湖北省农业农村厅签署《“乡村振兴及抗疫助农”战略合作协议》，上线“湖北优品馆”，这是平台开设的首个省域优品馆。京东启动了“买光湖北货”活动，通过平台帮助湖北农产品外销，并推出了价值1亿元人民币的补贴政策。

与此同时，电商企业更是调动当下火热的直播资源解决湖北农产品滞销问题。除新闻主播、网红达人外，湖北各地的市长县长走进直播间，为本地特色产品代言。据了解，为帮助湖北省13个地级市州打造城市名片，抖音将开展13场“市长带你看湖北”直播活动，推介当地农产品、食品、消费品，将湖北优质商品推向全国消费者。

数据显示，截至4月17日，各大电商平台累计销售湖北农产品79.6万吨，撮合线上交易达到1280万次。

助复工——

“助力湖北经济加快复苏”

除了为广大网友提供“买买买”的便捷通道，各大互联网企业还通过技术支持、政策帮扶等方式，为湖北经济复苏按下“快进键”。

不少电商企业为湖北商家提供从入驻到运营的全流程支持“大礼包”，帮助他们顺利复工。抖音提出“让中小企业不再‘宣传难’”“帮助湖北打造‘网红经济’”等目标，包含减免湖北企业全额认证费用，免费开放线上精品企业营销课程，为湖北企业发放服务费减免券，推出主播和创作者扶持计划等一系列举措。苏宁零售云针对湖北近200家门店实行“一对一”帮扶政策，提高经营补贴。同时，苏宁物流将优先周转、优先派送湖北地区发出的快递，并针对4月份湖北新入驻商户进行物流客服专属服务。

京东近日宣布将在未来3年向湖北投资超过60亿元，从新基建、产业扶持、扶贫助农三大领域入手，推出一系列支持举措，全方位助力湖北经济恢复及当地中小企业发展。

“阿里巴巴愿意全力发挥在数字技术和商业上的优势，整合全平台的能力，助力武汉抓好疫情防控、经济恢复和企业服务，尽快推动消费、制造、内贸和外贸的全面回暖。”阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇表示。

字节跳动中国首席执行官张楠表示：“在过去的70多个日夜里，有超过1800万人发布视频，在抖音上为湖北、为武汉加油。现在，我们希望用更实际的行动，为乐观、积极、勇敢的湖北人民做点事情，助力湖北经济加快复苏。”

拓思路——

“紧抓互联网经济机遇”

在亲身经历网络直播“带货”后，武汉市政府党组成员李强深有感触。在他看来，“进入互联网+时代 ，无论是老字号，还是新产品，一定要进行思想观念上的创新，营销策略上的创新，使自己企业的产品走得更快，走得更远，获得更大的生存发展空间，这才是带来的一种长期效应。”

为“鄂”下单如何成为一种常态？在当前的电商消费热潮中，不少平台将保障消费者权益摆在优先位置。

据京东相关负责人介绍，在大力帮助湖北农产品外销的同时，平台也会全力保障消费者的购物体验，比如要求参加活动的商家在48小时之内发货，店铺风向标排名和交易纠纷指标排名要在所有店铺中排名前80%等。

阿里巴巴与湖北省农业厅达成合作，发布湖北农货“安心购”标准，旨在解决消费者的对湖北货“不敢买”的安全顾虑。据悉，“安心购”标准要求严格，在供应链全程保证采摘、加工、物流、配送等各个环节的安全。所有环节的工人都要测温、亮码上岗，全部环节均实施严格消毒，相关物流车辆实行专车专送，并全程保持一定通风。

业内分析指出，“互联网+”为湖北经济引入了一汪活水。防疫期间，互联网能够充分发挥优势，既减少了人员的直接接触，又能稳经济、促发展，发挥了便民利企的巨大作用，也做到了疫情防控与经济发展兼顾。未来，互联网经济潜力无限，应抓住机遇，积极探索，稳步推进，为湖北经济复苏带来澎湃动力。

(责编：任妍、杨曦)