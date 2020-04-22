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旅游业寻求高品质复苏

本报记者  尹  婕

2020年04月22日08:48  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　安徽六安市民在做好防护的基础上，自驾车辆，来到独山镇抹茶特色小镇，观花赏景。
　　陈 力摄

　　“五一期间有什么好的周边游产品推荐吗？”这几天，赖女士每天需回复的咨询微信都有十几条。她是北京市西直门区域一携程旅游门店的工作人员，尽管门店还未正式营业，但是通过网络咨询的游客日渐增多。“有些游客已经在关注下半年的旅游产品。”

　　携程旅游数据显示，五一放假5天的消息公布后一天内，携程旅游板块跟团游、自由行等产品的搜索量环比增长超过300%。

　　中国旅游市场很大，中国游客的旅游消费需求仍然旺盛，这已经成为共识。疫情过后，游客消费需求释放时，市场能提供什么样的产品，以满足游客的需求，将是未来中国旅游业需要着重解决的问题。品质旅游、市场细分、精准服务，早已不是旅游业中的新概念，新冠肺炎疫情的发生，客观上将加速这一进程，并将提出更高要求。

　　

　　品质是振兴之本

　　文旅融合以来，高品质旅游是文旅产业发展的方向。如今，受到疫情影响，这一进程明显加快。近一段时间以来，多地旅游业逐渐复工复产，“高品质复苏”成为它们共同的目标。

　　4月15日，以“文旅复苏高质量发展”为主题的“文化旅游产业复苏大会暨中国旅行者大会”在贵州贵阳召开，正式拉开了贵州省旅游业复工复产的大幕。近日，江苏镇江印发《2020文化旅游品质提升年实施意见》，将今年作为镇江“文化旅游品质提升年”，重点实施八大工程。“家门口的健康游——欢乐游杭州”活动已启动近1个月，到今年12月底，浙江杭州将推出十大系列旅游活动，推出高品质健康旅游产品线路，吸引市民和游客积极参与，加快推动杭州旅游行业复兴。

　　在“国内旅游市场振兴与目的地高质量发展”在线座谈会上，北京第二外国语学院旅游科学学院院长谷慧敏指出，此次疫情是个转折点，将带来旅游消费理念和旅游业态及服务产品的变革。中国旅游研究院西部旅游发展研究基地首席专家马耀峰也指出，旅游供给需要创新，疫情后应重点突出特色旅游产品。

　　“还是要沉下来做好景区品质提升，生活好了，人总是要外出游玩的。中国真正缺的不是市场，而是好产品。”中国旅游研究院院长戴斌指出，如果旅游目的地仅仅是通过免门票、发消费券等手段营销，而忽略品质提升，又将重走过去“人山人海吃红利、圈山圈水收门票”的老路。

　　关注本地生活

　　过去的几周，北京市民白建川利用周末，和家人一起去了几个郊野公园。“郊野公园地大、人少、空气好，非常适合踏青。”在东坝郊野公园，他们一家欣赏了桃花、杏花、梨花、海棠、丁香、二月兰等，“我们没有错过春光，也感受到了野趣。”

　　这个春天，“在家门口转转”是许多人的旅游状态，也让许多人发现了家门口的风景和趣味。多家旅游平台将周边游、省内游作为主打产品。4月上旬，携程旅游推出“安心周边游”促销计划；4月中旬，飞猪联手平台百大旅游商家推出6亿元补贴，满足消费者五一周边游出行需求。

　　而为了迎接不断增多的本地游客，旅游目的地、旅游业者也开始调整思路，更新各自的产品。为了多了解亲子游产品，管女士关注了一个做少儿旅游的公众号，4月中旬，她参加了一个北京怀柔亲子骑行活动。主办方带着家长和孩子们走进树林、农庄，听当地农民讲农作物、果树知识。“孩子们很喜欢，家长也很感兴趣。”管女士说，“这与过去的郊区一日游相比，体验感提升了很多，也激起了我们不断探索本地游的兴趣。”

　　戴斌指出，本地生活有品质，外来游客就愿意来分享。旅游景区、主题公园、游乐园、度假酒店和旅游综合体有生活场景和品质体验了，就会引来本地人的高频消费。

　　日前，北京市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上传来消息，京津冀实行健康状态互认。五一期间，白建川计划带家人去天津或河北旅游。“我相信随着疫情防控形势不断向好，我们的旅游半径会越来越大。”

　　老产品创新意

　　4月16日，海南三亚旅游推广局筹备组副组长唐嗣铣在飞猪平台，通过直播镜头向全国网友推介三亚的旅游产品，半小时内观看直播人数突破60万人次，收获一片好评。政府官员化身“主播”，这样的营销创新方式让人耳目一新。

　　近一段时间，为了重振旅游业，各地各出“奇招”求创新。除了营销手段出新，产品创新更是重中之重。

　　日前，山东省临沂市在文化和旅游工作会议上提出，从2020年起，临沂市将创新思路，打造“红+绿+黄”旅游产品体系，整合区域内红色旅游、乡村旅游和生态旅游资源，使传统旅游产品焕发出新的魅力。

　　雅琼在上海经营一家民宿，“过去以接待外地游客或差旅人士为主，现在上海本地客人多了起来。”疫情期间，通过民宿的公众号，她每天分享民宿的变化和生活，和老客户保持沟通，并吸引了一部分新客户。“清明假期，一位游客从崇明岛专程来体验我新布置的花艺主题房。”雅琼说，“现在同类的民宿很多，但是多花心思，多琢磨客人的需求，仍然能够吸引游客。”和她一样，吸引新客人的同时，吸引来过的人一来再来，将是旅游业者追求的一大目标。

(责编：任妍、杨曦)
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