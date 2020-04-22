人社部：有信心有能力保就业稳定

贵州省黔东南苗族侗族自治州锦屏县通过在各易地移民搬迁社区成立就业创业服务中心，拓宽搬迁贫困人口家门口创业就业渠道，就业率达83.42%，实现“一户一人以上就业”目标。图为4月20日，工人在锦屏县三江镇潘寨大公田易地移民安置小区一个服饰加工扶贫车间里工作。

杨晓海摄（人民视觉）

4月21日，湖北省武汉市复工复产企业用工现场招聘会东西湖区分会场在五环体育中心举行，涉及食品、医药、物流、机械制造、商贸服务、农业生产等行业的40余家企业，现场提供超过1600个工作岗位，吸引众多求职者前来应聘。

新华社记者 肖艺九摄

4月21日，人社部举行一季度新闻发布会，介绍了一季度人力资源和社会保障工作进展情况。人社部有关负责人指出，由于疫情冲击，一季度就业形势较往年更加严峻，但是中国经济长期向好的基本面没有改变，稳就业的基础条件也没有改变。“我们有信心、有能力保持就业局势总体稳定。”人社部就业促进司司长张莹在会上表示。

五大举措保就业

根据人社部发布的数据，今年1-3月，全国城镇新增就业229万人，同比减少95万人，3月份环比降幅收窄。3月份城镇调查失业率5.9%，环比小幅回落。一季度末全国城镇登记失业率3.66%。

张莹介绍，一季度，人社部积极应对疫情，推动各项政策措施落实落细，实行项目化管理，采取五大措施稳就业，取得了阶段性成效。

一是拓渠道。全面推进复工复产，加快恢复和稳定就业。建立了重点企业用工的调度保障机制，农民工返岗复工服务保障机制，帮助重点企业解决招用工近50万人，“点对点”运送农民工近590万人，提升投资和产业带动就业能力，加大创业担保贷款、创业场地和平台就业的支持力度，带动新业态发展和灵活就业。

二是稳岗位。打出了“免减缓返补”的援企稳岗扩就业政策组合拳。一季度，累计支出就业补助资金近百亿元，支持企业吸纳就业、劳动者自主创业和灵活就业。

三是保重点。对高校毕业生出台了激励中小微企业吸纳就业的补贴政策，扩大国有企事业单位招聘规模、基层项目招募规模、应征入伍规模，以及就业见习规模。“同时，会同农业部，对农民工就近就地就业做出部署，引导回归农业，引导工程吸纳，引导创新业态发展，全力拓宽家门口就业渠道。”张莹说。

四是优服务。疫情对线下服务带来很大制约，但也倒逼线上服务的发展。“我们先后推出了线上春风行动、线上就业援助活动。”张莹说，“特别是在3月中旬，启动了‘百日千万网络招聘专项行动’，打造了招聘云平台。”

五是兜底线。全面开放了线上失业登记，开通了线上失业保险申领，为失业人员免费提供一站式就业管理和就业服务。同时，各地也相继开发了一批临时公益性岗位，为就业困难人员实施托底安置。

减免真金白银2329亿元

社保费减免，为企业稳岗助力。

2月20日，人社部、财政部、税务总局三部门印发了《关于阶段性减免企业社会保险费的通知》，规定从2月起对企业缴纳的养老、失业、工伤三项社会保险单位缴费部分实施免、减、缓。人社部养老保险司司长聂明隽介绍，两个月来，阶段性减免社会保险费政策执行度达100%，截至3月底，所有省份均出台了本省的减免办法，全部按顶格政策实施，各项减免政策全面落实，符合条件的企业均享受到了阶段性减免政策优惠。

“两个月共减免真金白银2329亿元，其中养老保险2184亿元，失业保险75亿元，工伤保险70亿元。”聂明隽说，“减免政策的落实，对支持企业稳定和扩大就业、尽快复工复产，起到了重要的促进作用。”

中小微企业为主要受益者。聂明隽介绍，减免的2329亿元中，中小微企业1893亿元，占81.3%。养老保险减免的2184亿元中，中小微企业是1802亿元，占82.5%。“2、3月份企业共缓缴三项社会保险费286亿元，其中缓缴养老保险费254亿元，进一步缓解了企业困难和压力。”聂明隽说，“受去年降低社保费率政策翘尾因素的影响，今年1至3月份，全国企业降低三项社会保险费1296亿元，两项政策叠加，有力冲减了生产经营成本，企业获得感进一步增强。”

在养老金发放方面，聂明隽表示，保发放是没有问题的。“从总体上看，全国企业养老保险基金累计结余还有5万多亿元，有比较坚实的物质基础。”

线上技能培训超590万人次

线上技能培训是帮助企业职工、农村转移劳动力、未就业毕业生等人群提升技能水平和就业创业能力的重要举措。人社部职业能力建设司司长张立新介绍，疫情发生后，人社部积极实施线上技能培训，开展“百日免费线上技能培训行动”，目前全国完成线上平台实名注册的总人次数超过590万。

“劳动者是培训对象，企业是培训主体，我们注重劳动者和企业的积极性，通过政策激励，鼓励劳动者、企业参加线上技能培训。”张立新介绍，对于参加线上培训并取得相应课程培训合格证明的学员，按照规定给予培训补贴；各地可根据实际，对参加线上培训的建档立卡贫困劳动力、就业困难人员、零就业家庭成员、“两后生”中农村家庭学员和城市低保家庭学员，在培训期间给予一定的生活费补贴；企业在受疫情影响停工期间，对各类企业自主或委托开展的线上培训，按规定纳入培训补贴范围，对受疫情影响的企业开展项目制培训的，可按规定预拨一定比例的培训补贴资金。

张立新介绍，截至4月17日，31个省份公布了线上技能培训平台名称和网址，并纳入到职业技能提升行动培训机构目录，共计893个平台，累计课程数量近2万个，涉及职业（工种）超过100个，岗位技能模块超过1000个，累计近24万个课时。“推动线上技能培训取得了阶段性成果。”张立新说，“这有力推动了职业技能提升行动，对促进就业复工复产和稳就业发挥了积极作用。”

(责编：任妍、杨曦)