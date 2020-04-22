人民网>>财经

LPR创单月最大降幅 大力促进融资成本下行

2020年04月22日08:49  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　本报北京4月21日电 （记者徐佩玉）20日，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，4月20日贷款市场报价利率（LPR）为：1年期LPR为3.85%，5年期以上LPR为4.65%，对比3月LPR利率分别下调20个基点和10个基点，是自去年8月LPR改革以来的单月最大降幅。专家分析，LPR下调幅度明显增大，有利于激发企业信贷需求，更大力度促进融资成本下行。

　　3月30日，中国人民银行下调7天期逆回购中标利率20个基点至2.20%； 4月15日，中国人民银行宣布开展1年期中期借贷便利（MLF）操作1000亿元，中标利率为2.95%，较上期下降20个基点。

　　值得注意的是，此次LPR为“非对称”下调，5年期LPR报价只下调了10个基点。

　　新网银行首席研究员董希淼表示，本月LPR非对称下降，显示出货币政策灵活适度的取向。1年期LPR下降更多，首次降至“3”区间，重在支持实体经济特别是中小微企业度过当前难关，为经济社会秩序全面恢复提供有力保障；5年期以上贷款中，个人住房贷款占比较高，非对称下降释放促进房地产市场平稳健康发展的信号。本月5年期以上LPR降幅低于1年期LPR，意在保持房地产市场调控政策的稳定性和连续性，表明“房住不炒”仍然是政策主要方向。

(责编：任妍、杨曦)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved