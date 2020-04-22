LPR创单月最大降幅 大力促进融资成本下行

本报北京4月21日电 （记者徐佩玉）20日，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，4月20日贷款市场报价利率（LPR）为：1年期LPR为3.85%，5年期以上LPR为4.65%，对比3月LPR利率分别下调20个基点和10个基点，是自去年8月LPR改革以来的单月最大降幅。专家分析，LPR下调幅度明显增大，有利于激发企业信贷需求，更大力度促进融资成本下行。

3月30日，中国人民银行下调7天期逆回购中标利率20个基点至2.20%； 4月15日，中国人民银行宣布开展1年期中期借贷便利（MLF）操作1000亿元，中标利率为2.95%，较上期下降20个基点。

值得注意的是，此次LPR为“非对称”下调，5年期LPR报价只下调了10个基点。

新网银行首席研究员董希淼表示，本月LPR非对称下降，显示出货币政策灵活适度的取向。1年期LPR下降更多，首次降至“3”区间，重在支持实体经济特别是中小微企业度过当前难关，为经济社会秩序全面恢复提供有力保障；5年期以上贷款中，个人住房贷款占比较高，非对称下降释放促进房地产市场平稳健康发展的信号。本月5年期以上LPR降幅低于1年期LPR，意在保持房地产市场调控政策的稳定性和连续性，表明“房住不炒”仍然是政策主要方向。

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