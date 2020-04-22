国家税务总局：一季度发放“银税互动”贷款75万笔

人民网北京4月22日电 （记者车柯蒙）“今年一季度已发放“银税互动”贷款75万笔，超过了2019年的一半，越来越多的小微企业从中受益。”今日，国务院联防联控机制就发挥“银税互动”作用助力小微企业复工复产工作情况举行发布会，国家税务总局纳税服务司副司长、一级巡视员韩国荣在发布会上介绍“银税互动”助力小微企业复工复产的相关工作情况。
韩国荣介绍称，“银税互动”是税务和银保监部门于2015年面向诚信的小微企业创新开展的一项融资支持活动。具体做法是，税务部门将企业的纳税信用推送给银行，在依法合规和企业授权的情况下，将企业的部分纳税信息提交给银行。银行利用这些信息，优化信贷的模型，为守信小微企业提供税收信用的贷款。
韩国荣介绍说，关于申请的渠道，企业可以通过银行网点、网上银行来查询适合自身的信贷产品并提出申请，部分地区的税务部门也提供了电子税务局的申请渠道，具体情况，有贷款意愿的企业可向当地的银行和税务部门进行咨询。“银税互动”运用税收数据，将企业的纳税信用转化为融资信用，解决了银行和企业之间的信息不对称问题，非常适合帮助轻资产的小微企业来解决融资难题。
韩国荣表示，下一步，税务部门将进一步加强与银保监部门的合作，提升“银税互动”的工作质效，加大宣传力度，让更多的小微企业知晓“银税互动”，享受税收信用的红利，助力小微企业复工复产。
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