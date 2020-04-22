税务总局：确保5批23项税费优惠政策落实落细

人民网北京4月22日电 （记者车柯蒙）今日，国务院联防联控机制就发挥“银税互动”作用助力小微企业复工复产工作情况举行发布会，国家税务总局纳税服务司副司长、一级巡视员韩国荣在发布会上表示，疫情发生以来，国家先后出台了5批23项税费优惠政策，分别聚焦疫情防控和支持医疗救治工作，聚焦减轻企业的社保费负担，聚焦帮助小微企业和个体工商户渡过难关，聚焦稳外贸、稳外资，聚焦缓解企业的资金压力。

韩国荣表示，为了将这些税费优惠政策第一时间落实到位，税务部门打出了一套“组合拳”，这就是“出指引、强解读、问需求、广宣传”。

“出指引”，就是发布优惠政策指引，我们全面梳理了各项支持疫情防控和复工复产的税费优惠政策及相关的征管服务措施，对各项政策的适用主体、优惠内容、操作流程进行全景式介绍，方便纳税人、缴税人全面了解。

“强解读”，就是加强优惠政策解读，税务总局针对支持疫情防控和复工复产政策中的增值税、社保费、小微企业等具体措施，通过12366纳税服务平台组织开展系列在线交流，对于纳税人、缴费人关注的热点问题，我们及时加以解答，并且通过网站予以公布，梳理形成系列《防控疫情税收优惠政策热点问答》，通过电子税务局、门户网站、两微一端、12366平台防疫专栏这些渠道进行推出。

“问需求”，就是疫情防控期间，我们广泛搜集纳税人的需求建议，开展了纳税人缴费人办税缴费和疫情防控涉税需求的网上调查，覆盖了30余万户企业。同时建立小微企业诉求快速响应机制，今年以来，全国已有6000多条纳税人、缴费人的诉求和意见，通过快速响应机制得到了及时回应。

“广宣传”，就是扩大优惠政策的宣传面，我们在12366纳税服务热线开通了小微企业的服务专线，在12366纳税服务平台开辟了疫情防控税收优惠的专栏和小微企业、个体工商户的服务专栏，集成疫情防控税收政策和税收管理服务的措施。与此同时，税务部门在各个办税服务厅的公告栏、显示屏展示相关的优惠政策，通过导税台、咨询岗面对面的宣传政策，确保广大的纳税人、缴费人能看到、能问到、会享受各项税费优惠。

(责编：车柯蒙、孙阳)