发挥税收大数据优势 税务总局助力复工复产复销

人民网北京4月22日电 （记者车柯蒙）今日，国务院联防联控机制就发挥“银税互动”作用助力小微企业复工复产工作情况举行发布会，国家税务总局纳税服务司副司长、一级巡视员韩国荣在发布会上表示，为助力产销对接、疏通产业链堵点，推进企业复工复产，截至4月20日，各地税务部门通过税收大数据为4980户原材料短缺的企业匹配了9.99万户供应商，帮助企业有效实现采购1400多户，共计成交金额29.5亿元。。

目前，各地区、各行业复工复产正在有序推进，但是受疫情影响，各地进度有快有慢。因此，助力产销对接、疏通产业链堵点、推动上下游协同复工复产就非常重要。为此，税务总局专门下发通知，要求各地税务部门进一步挖掘税收大数据潜力，做好税收助力企业复工复产工作。

据韩国荣介绍，税务部门在依法保护纳税人的商业秘密和尊重市场规则的前提下，多渠道了解企业诉求，及时收集企业在原材料采购等方面遇到的困难，依托各地税务部门的信息平台，利用税收大数据，从供销两端进行全面分析，精准匹配供应商。在征得供需双方同意后，向需求方推送商品供应方信息，由供需双方自主自愿实现产销对接。

针对湖北企业复工复产的帮扶，目前，全国税务系统正在开展一场“一方有难，八方支援”的助企帮扶行动。税务总局专门下发了运用税收大数据助力湖北企业复工复产的通知，各地税务部门充分发挥税收大数据的优势，牵线搭桥，“一对一”帮扶湖北企业打通产业链、资金链上的痛点、堵点，助力企业加快复产复销。目前，这项工作已经取得了积极的成效。

韩国荣指出，需要强调的是，税务部门利用税收大数据精准帮扶企业的复工复产，是在纳税人自愿的前提下进行的，并严格依法保护纳税人的商业秘密和个人隐私，不会出现数据泄漏和滥用的问题。

韩国荣表示，下一步，税务部门将继续发挥好税收大数据的优势，不断优化拓展服务，尽力帮助企业来解决它们的实际困难，为统筹推进疫情防控和助力企业复工复产贡献税务力量。

(责编：车柯蒙、孙阳)