原标题：“世界痛风日”聚焦痛风病症防治 在快手听权威专家线上科普

“希望通过世界痛风日这个机会可以让大家正确的了解和认识痛风和高尿酸血症，规范化的去治疗这个疾病，让更多的患者了解到更好的防止措施和手段。”4月20日晚，为提高大家对痛风的重视程度，在时长约1小时的快手直播中，南方医科大学第三附属医院风湿免疫科的何懿医生和中国医师协会健康传播工作委员会在线连麦，以问答对话的形式，向大家科普关于痛风形成的原因和防治方法。

数据显示，此次关于痛风和高尿酸血症的医学科普直播，何懿医生的直播间累计观看用户数高达25万，老铁们在评论区向何医生提问和留言的同时更是疯狂点亮小红心，“原来多喝热水真能治病”“吃什么都要适度啊”“希望以后多直播、多科普”......

此外直播过程中，何懿医生还详细解答了老铁们在评论区所提出的关于“痛风患者该如何注意饮食”“痛风病有什么特效药可以治疗吗”“病症发作的诱因是什么”等大家关于痛风和高尿酸血症的各种疑问，不少看了直播的老铁都直言受益匪浅。

专业医生直播在线答疑，痛风高尿酸血症需理性对待

据何懿介绍，在中国大概有1.6亿的高尿酸患者、接近2000万的痛风患者。面对这样一个庞大的数字，之所以选择在网络上医学科普，也是希望能覆盖到更多人群，尽可能地拉近医患间的距离，以便更直观地了解更多患者的需求。

“目前，我们风湿免疫科在中国还是一个新兴学科，绝大部分风湿免疫病患者没有得到及时有效的治疗，不了解导致很多患者错失了最好的治疗机会。”谈及自己做医学科普的原因，何懿希望能在普及中让大家加深对病情、症状的了解，以此缓解患者们焦虑的情绪，更好地配合治疗。

在直播过程中，大家问到最多的是关于治疗痛风和高尿酸血症特效药的问题。对此，何懿的回答是“没有特效药，只有特殊的办法。”将尿酸降下来，才是缓解和治疗痛风和高尿酸血症的正确方向。

何懿医生多次强调不要盲目依赖食物降低尿酸。“咖啡、苏打水等食物虽然对降低尿酸有些帮助，但是降低效果微乎其微，完全没有必要为了这么微小的帮助去改变自己的生活习惯，强迫自己每天食用。”

此外，“病从口入”有一定的科学依据，患者也需注意控制饮食。“痛风急性发作的诱因之一就是高嘌呤的食物，痛风病人切记不要饮酒，海鲜配啤酒更是大忌，多吃蛋、奶、少糖的饮食才是痛风和高尿酸血症患者的饮食标配。”但是何懿医生并不鼓励大家完全戒掉大家喜欢吃的高嘌呤食物。他认为，在状况稳定的情况下是可以偶尔吃这些食物的，并不需要完全忌口。

“为什么现在痛风患者越来越年轻化，果汁和碳水饮料是罪魁祸首，它们中所含的果糖是促进尿酸升高的重要原因，尿酸的排出渠道主要通过尿液和粪便，每人每天至少要喝2000-2500ML的水，多排尿则可以有效的减低尿酸。”针对降低尿酸，何懿给出了专业性建议，即多喝水。

另一个诱发痛风急性发作的诱因则是剧烈运动，“痛风患者需要适当的运动，但剧烈运动反而会导致痛风急性发作”，管住嘴，迈开腿是治疗和缓解痛风和高尿酸血症的好办法，但凡事都要适度。

“我们还需要明确的一点是，很多人对于痛风的缓解方式还存在误区。在病情发作时，不少人会盲目使用抗生素，但很多时候这是不必要的。还很有可能令人体产生耐药性，当你真的需要抗生素去解决问题时会发现，效果已经不好了，得不偿失。”同时，何懿提醒大家：发作时一定要选择冰敷而不是热敷。“冰敷可以缓解血管的扩张从而减轻症状，热敷会加速扩张反而会加剧症状。”痛风和高尿酸血症患者可以在冰箱中常备冰袋，在及时缓解症状的同时也需注意改善日常的饮食，减少高嘌呤食物的摄入，达到预防和减少发作频率的效果。

随着人民生活水平的提高，饮食结构的改变，饮食中高嘌呤、高脂肪、高蛋白成分的比重增大，使得痛风和高尿酸血症的患病率逐年增长，且呈年轻化的趋势。一直以来，大家关于痛风和高尿酸血症的防治方式、忌口食物、治疗药物等各类信息良莠不齐，大众难免陷入难辨信息真假的困扰，还有一部分人对病症视而不见，不采用有效的措施进行治疗，通过何懿医生在快手的此次连麦直播分享，广大快手用户都对痛风和高尿酸血症有了进一步了解，同时对治疗产生更全面、理性的认知。

快手打造专业团队，以“短视频+直播”持续助力医学知识科普

事实上，在此次直播前，何懿医生就与快手健康一起策划了“医起面对面”系列直播，借助资源整合力量，发动南医三院呼吸科、免疫科、影像科、血液科、检验科、药剂科、检验科等9大科室副主任在快手直播分享不同科室在疫情期间发挥的作用。此外，何懿还在此前的快手直播中，现场连线重庆援鄂医疗队心内科队员和国家救援队重医附一院武汉医疗队总护士长，让老铁们走进抗疫一线医护人员不为人知的故事。

除了日常在快手更新短视频和直播科普外，何懿医生还有个特点，就是在解答完老铁问题后，经常会在直播间唱歌，不少老铁都说他唱歌好听。何懿也坦言，唱歌可以缓解工作的疲劳和压力，同时也能更好地拉近与大家的距离。

“通过在网络做医学科普，进一步拉近医患的距离，了解患者需求、理解患者的疾苦，这样才能建立更良好的医患关系，真正的做到相互尊重、相互理解和相互包容，对预防和治疗都将起到一个积极的作用。”何懿在此前接受采访时表示。

截止目前，何懿医生累计发布视频作品达100条，每条视频的播放量都破万。谈及为什么会选择入驻快手进行直播医学科普，何医生表示：“快手是一个包罗万象的社区，既有阳春白雪，也有下里巴人，登得了大雅之堂，也入得了寻常百姓家。更令人感动的是，每条视频下面都充满了感谢和祝福。这些都会让我觉得，利用自己的业余时间来做医学科普是值得的，还有快手专业的对接团队也是吸引我的一个重要原因”。

据悉，快手平台十分注重健康领域赋能，平台设有专门的团队负责对接入驻的专业医生，指导和帮助他们发布医学科普视频，并通过快手平台的高覆盖度、高传播速度，以及直播互动的高效交流方式，提升医学科普的传播效果，据统计，自1月20日至今，“快手健康医直播”已进行240余场公益健康科普直播，观看人数超过1.5亿。

在未来，何懿医生还会持续在快手视频作品和直播中，为大家带来更多医学知识普及和讲解。相信也会有越来越多专业医生入驻快手，在面对面沟通交流中，携快手一起将医学普惠进行到底。

(责编：许维娜、夏晓伦)