明后年新能源汽车免征购置税

本报北京4月22日电 （记者吴秋余）财政部、国家税务总局、工业和信息化部近日发布公告，自2021年1月1日至2022年12月31日，对购置的新能源汽车免征车辆购置税。免征车辆购置税的新能源汽车是指纯电动汽车、插电式混合动力（含增程式）汽车、燃料电池汽车。

根据公告，免征车辆购置税的新能源汽车，通过工业和信息化部、税务总局发布《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》实施管理。自《目录》发布之日起，购置列入《目录》的新能源汽车免征车辆购置税，购置时间为机动车销售统一发票（或有效凭证）上注明的日期。此外，对2020年12月31日前已列入《目录》的新能源汽车免征车辆购置税政策继续有效。

《 人民日报 》（ 2020年04月23日 01 版）

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